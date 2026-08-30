پخش زنده
امروز: -
سازمان سنجش آموزش کشور، سهمیههای آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ را برای انتخاب رشته داوطلبان اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: انتخاب رشته داوطلبان مجاز آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ تا ۱۰ شهریور ادامه دارد و داوطلبان میتوانند در صورت واجد شرایط بودن از سهمیه استفاده کنند.
نتایج اولیه آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ به همراه کارنامه متقاضیان حاضر در جلسه از ۳ شهریور در درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org قابل مشاهده است و دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای تحصیلی از ۴ شهریور ۱۴۰۵ قابل دریافت است.
افراد مجاز به انتخاب رشته لازم است بر اساس مفاد این اطلاعیه، دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای تحصیلی (شماره۲) نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشتههای اینترنتی خود در موعد مقرر اقدام کنند.
ابتدا نسبت به مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای تحصیلی (دفترچه شماره ۲) اقدام کرده و با توجه به نتیجه اعلام شده در کارنامه اعلام نتایج اولیه، کدرشته محلهای مورد نظر خود را از دفترچه استخراج و به ترتیب علاقه مرتب کرده و پس از آن در فرم پیشنویس درج کنند.
پس از اطمینان از صحت رشته محلهای انتخابی خود، در بازه زمانی ۵ تا ۱۰ شهریور با وارد کردن اطلاعات لازم (شماره پرونده، کد پیگیری، کد ملی و سال تولد) نسبت به ثبت کدرشته محلهای انتخابی (حداکثر تا ۱۰۰ کدرشتهمحل) و تکمیل فرم مذکور اقدام کنند.
پس از تکمیل و تأیید نهایی رشتههای انتخابی، رسید از طریق سامانه در اختیار ایشان قرار داده خواهد شد، در غیر این صورت، انتخاب رشته تکمیل نشده است.
سهمیههای آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵
در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ سه نوع سهمیه قابل استفاده برای داوطلبان مجاز است.
سهمیه رزمندگان و ایثارگران:
هر یک از متقاضیان سهمیه رزمندگان و ایثارگران میتوانند بر اساس شرایط خود که در بندهای «الف» و «ب» ذیل آمده است، متقاضی این سهمیه شوند.
الف) سهمیه رزمندگان:
رزمندگانی که بر اساس مواد قانونی از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ تا ۳۱ شهریور ۱۳۶۷ حداقل ۶ ماه متوالی یا متناوب داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهههای نبرد حق علیه باطل حضور داشتهاند با تایید ارگان ذیربط میتوانند در سهمیه رزمندگان گزینش شوند.
همچنین با توجه به مصوبه هیئت وزیران در مهرماه ۱۴۰۰ رزمندگان جبهه مقاومت مشروط به داشتن حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه با تأیید ستادکل نیروهای مسلح میتوانند از تسهیلات ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بهرهمند شوند.
تبصرههای مربوط به این مواد قانونی در دفترچه ثبت نام درج شده است.
نیروهای فعال بسیجی و بسیجیان عادی پایگاههای مقاومت بسیج مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان نمیشوند.
آن دسته از پرسنل کادر ثابت، پیمانی و وظیفه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که علاوه بر میزان موظفی، از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ تا ۳۱ شهریور ۱۳۶۷ حداقل ۶ ماه پیوسته یا ۹ ماه ناپیوسته شرکت در عملیات به صورت داوطلبانه در خطوط مقدم حضور داشتهاند، با تأیید بالاترین مقام هریک از نیروهای مسلح میتوانند از مزایای این قانون استفاده کنند.
تبصرههای مربوط به این مواد قانونی در دفترچه ثبت نام درج شده است.
یادآوری مهم: متقاضیان واجد شرایط که با استفاده از سهمیه رزمندگان در آزمونهای ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سالهای گذشته شرکت کردهاند، لازم است برای استفاده از سهمیه رزمندگان در این آزمون طبق توضیحات مندرج در دفترچه شماره یک (ثبت نام) عمل کنند.
ب) سهمیه ایثارگران:
«جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان»، «جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسر و فرزندان آنان»، «آزادگان و همسر و فرزندان آنان»، «همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه» و همچنین «همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثران» برای استفاده از سهمیه ایثارگران باید نسبت به تکمیل بند مربوط در تقاضانامه
ثبت نامی اقدام کنند.
با توجه به قوانین مصوب در این زمینه، در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ گزینش متقاضیان به شکل زیر صورت میگیرد:
۲۵ درصد از ظرفیت هر کدرشته محل به «همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثران»، «آزادگان و همسر و فرزندان آنان»، «جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان» اختصاص دارد (سهمیه ایثارگران ۲۵ درصد ظرفیت).
پنج درصد از ظرفیت هر کدرشته محل نیز به «جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسر و فرزندان آنان» و «همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه» اختصاص دارد (سهمیه ایثارگران ۵ درصد ظرفیت).
تذکر: طبق قانون، در صورتی که سهمیه ۲۵ درصدی ایثارگران توسط متقاضیان مشمول سهمیه فوق تکمیل نشود، خالی مانده آن، ابتدا به مشمولین سهمیه ۵ درصدی ایثارگران که شرایط و حدنصاب لازم را داشته باشند، تخصیص یافته و اگر باز هم این ظرفیت خالی ماند، باقیمانده آن به متقاضیان سهمیه آزاد اختصاص مییابد.
یادآوریهای مهم:
بر اساس قوانین، حدنصاب نمره ایثارگران (اعم از ایثارگران مشمول ظرفیت ۲۵ درصدی یا ۵ درصدی) ۷۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد در هر کدرشته محل و حدنصاب نمره رزمندگان ۸۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد در هر کدرشته محل است.
مطابق قوانین مشمولین سهمیه ایثارگر پنج درصد ظرفیت، ابتدا همانند سایر متقاضیان در سهمیه آزاد گزینش میشوند و در صورت قبول نشدن، با شرایط ایثارگران در سهمیه ایثارگر ۵ درصد و سپس در خالی مانده ظرفیت سهمیه ایثارگران ۲۵ درصد گزینش میشوند.
با توجه به قانون، متقاضیان آزمون سال ۱۴۰۵ که از سهمیه ایثارگران استفاده کرده و در آزمونهای سال ۱۴۰۴ یا قبل از آن در دوره روزانه پذیرفته شدهاند و در رشته قبولی خود ثبت نام نکرده یا از رشته قبولی خود انصراف دادهاند، سهمیه ایثارگران برای آنان فقط در دورههای غیرروزانه لحاظ و گزینش میشوند و متقاضیانی که یکبار با استفاده از سهمیه ایثارگران در دورههای غیر روزانه (نوبت دوم «شبانه»، پیام نور، غیرانتفاعی، پردیس خودگردان، مجازی، مشترک دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دورههای شهریه پرداز) پذیرفته شدهاند و در رشته قبولی خود ثبت نام نکرده یا از رشته قبولی خود انصراف دادهاند، میتوانند یکبار دیگر از سهمیه ایثارگران در دورههای اعم از روزانه و غیر روزانه استفاده کنند.
متقاضیانی که با استفاده از سهمیه ایثارگران حداقل دوبار در دورههای غیر از روزانه پذیرفته شدهاند یا در رشته قبولی دوره غیر از روزانه فارغ التحصیل شدهاند، امکان استفاده مجدد از سهمیه ایثارگران را ندارند.
پذیرفته شدگانی که قبلا با استفاده از سهمیه ایثارگران در رشتهای قبول شدهاند اگر در آن رشته تحصیل کرده و فارغ التحصیل شوند به هیچ وجه امکان استفاده مجدد از سهمیه ایثارگان را ندارند.
تسهیلات برگزیدگان علمی مقطع کارشناسی:
بر اساس آیین نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان در مقاطع کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی ارشد متقاضیان در صورت حائز شرایط بودن، حداکثر تا یک سال تحصیلی پس از زمان دانش آموختگی (و صرفاً برای یکبار) در صورت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد و کسب حدنصاب علمی حداقل ۹۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد هر کد رشته محل از سوی سازمان سنجش به یکی از دانشگاهها معرفی میشوند:
۱- برگزیدگان رتبههای اوّل تا پانزدهم مرحله نهایی المپیادهای علمی ـ دانشجویی.
۲- دانشجویان نمونه کشوری در مقطع کارشناسی با معرفی سازمان امور دانشجویان.
۳- رتبههای اوّل تا سوم نهایی جشنوارههای خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی، ابن سینا و فارابی در مقطع کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته با مشارکت حداقل ۵۰ درصد در دستاورد حائز رتبه.
۴- دانش آموخته رتبه اوّل مقطع کارشناسی پیوسته در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی که طی هشت نیمسال تحصیلی دانش آموخته شده است.
۵- دانش آموخته رتبه اوّل مقطع کارشناسی ناپیوسته در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی که طی چهار نیمسال تحصیلی دانش آموخته شده است.
سازمان سنجش حداکثر معادل ۱۰ درصد ظرفیت (با تقریب اضافی) در هر کد رشته محل تحصیل مقطع بالاتر را بر اساس اولویت نمره و انتخاب رشته متقاضیان به حائزین شرایط اختصاص خواهد داد.
یادآوریهای مهم:
حداکثر مدت تحصیل برای دانش آموختگان رتبه اول مقطع کارشناسی پیوسته هشت نیمسال و برای دانش آموختگان مقطع کارشناسی ناپیوسته چهار نیمسال است. ضمناً به لحاظ میانگین کل، لازم است متقاضی دارای بالاترین میانگین در مقایسه با دانشجویان هم رشته و هم ورودی مؤسسه محل تحصیل خود باشد.
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مؤظفند یکبار در هر سال به اِزای هر رشته، از بین دانش آموختگان رتبه اول تمامی رشتههای آموزشی خود در مقطع کارشناسی که حداکثر تا یکسال تحصیلی از تاریخ فراغت از تحصیل آنها نگذشته باشد، فقط یک نفر را که بالاترین معدل کل را کسب کرده باشد در موعد مقرر به سازمان سنجش آموزش کشور معرفی کنند.
دانشجویان مقطع کارشناسی در تمامی دورهها چنانچه از طریق سازمان سنجش آموزش کشور وارد مقاطع فوق شده باشند، میتوانند از تسهیلات رتبه اولی بهرهمند شوند.
آن دسته از دانشجویان رتبه اول مقطع کارشناسی که بر اساس کارنامه اولیه مجاز به انتخاب رشته نیستند، نمیتوانند از مزایای این آیین نامه بهرهمند شوند.
افرادی که با توجه به امتیاز رتبه اول پذیرفته نشوند، ادامه تحصیل آنان همانند سایر متقاضیان و از طریق شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سنوات بعد میسر خواهد بود.
افرادی در امتیاز رتبه اول گزینش خواهند شد که ضمن واجد شرایط بودن، اطلاعات آنان بر اساس مندرجات فرم تأییدیه فارغالتحصیلان رتبه اول توسط معاونت آموزشی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل آنان (از تاریخ ۱۰ تا ۲۵ شهریور ۱۴۰۵) منحصراً از طریق پورتال اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شود. در غیر این صورت سهمیه رتبه اول برای آنان لحاظ نخواهد شد.
بنابراین، ضرورت دارد همه متقاضیان استفاده از این امتیاز که مجاز به انتخاب رشته شدهاند فرم مذکور را تکمیل و حداکثر تا ۱۰ شهریور تحویل معاونت آموزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ذیربط دهند.