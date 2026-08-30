همزمان با هفتمین روز از هفته دولت؛ یک طرح راهداری در شهرستان‌های ایلام و چوار به بهره‌برداری رسید و عملیات اجرایی دو طرح دیگر با مجموع اعتبار ۴۸۰ میلیارد تومان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ طرح بهسازی، ایمن‌سازی و روکش آسفالت راه‌های فرعی و روستایی شهرستان‌های ایلام و چوار به طول ۴۰ کیلومتر و با اعتبار ۱۴۴ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

همچنین عملیات اجرایی طرح بهسازی آسفالت و ایمن‌سازی جاده پتروشیمی ایلام ـ حاج بختیار در شهرستان چوار به طول ۶.۵ کیلومتر و با اعتبار ۱۹۷ میلیارد تومان آغاز شد.

آغاز عملیات اجرایی بهسازی راه روستایی ریزوندـ بان‌خشک و جاده ریزوند از توابع شهرستان چوار نیز به طول ۴.۸ کیلومتر و اعتبار ۱۳۹ میلیارد تومان از دیگر برنامه‌های راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بود.

مجموع اعتبار پیش‌بینی شده برای این سه طرح؛ ۴۸۰ میلیارد تومان است که از محل اعتبار‌های استانی و ملی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تامین شده است.

هفته دولت ۱۴ طرح راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به طول ۱۰۷ کیلومتر و با اعتبار ۴۲۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در نقاط مختلف استان ایلام به بهره‌برداری رسید که اجرای لایه‌های حفاظتی آسفالت، تعریض، بهسازی و روکش مسیر‌های اصلی، فرعی و روستایی با اولویت راه‌های تردد زائران اربعین؛ از مهم‌ترین این طرح‌ها بود.