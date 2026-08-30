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تمهیدات وزارت جهاد کشاورزی برای تامین کالا‌های اساسی

غلامرضا نوری در گفتگوی ویژه خبری گفت: از آغاز جنگ تحمیلی سوم تا به امروز هیچ برداشتی از ذخایر نداشته‌ایم و ذخایر ما رو به افزایش است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۸- ۱۰:۵۹
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برچسب ها: وزیر جهاد کشاورزی ، کالاهای اساسی ، غلامرضا نوری
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