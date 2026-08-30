مدیر جهاد کشاورزی الیگودرز گفت:طرح آبیاری کم فشار ۱۴۱ هکتاری منطقه جوشان شهرستان الیگودرز به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی لرستان اعلام کرد:همزمان با هفته دولت وبا حضور جمعی از مسئولان استانی ،طرح بزرگ آبیاری کم‌فشار ۱۴۱ هکتاری منطقه جوشان شهرستان الیگودرز با اعتباری بیش از ۱۵ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

این طرح یکی از دستاوردهای مهم در حوزه ی کشاورزی منطقه جوشان شهرستان الیگودرز است که با هدف مقابله با بحران کم‌آبی و افزایش بهره‌وری اراضی زراعی اجرا شد.