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دمای هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر از روز دوشنبه ۵ تا ۷ درجه کاهش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی نشان دهنده وقوع دماهای ۴۹ و ۵۰ درجه دراغلب نقاط استان بجز مناطق مرتفع شمالی و شرقی طی امروز میباشد.
محمد سبزه زاری افزود: ازفردا تا روز چهارشنبه شاهد روند کاهش محسوس دما (بین ۵ تا ۷ درجه سانتی گراد) خواهیم بود.
او ادامه داد: تا اواسط روز دوشنبه استقرار جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوب شرقی استان خواهد شد که در این ایام رشد ابر در اغلب نقاط استان و احتمال رگبارهای پراکنده همراه با رعدوبرق و وزش باد متوسط گاهی تندباد لحظهای در ارتفاعات استان دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: طی فردا تا روز چهارشنبه وزش بادها در مناطق شمال غربی، غربی، جنوبی و مرکزی بصورت متوسط تا نسبتا شدید همراه با تندباد لحظهای پیش بینی میشود، که با توجه به میزان وزش باد احتمال برخاستن گرد و خاک نیز دراین مناطق وجود دارد. در این ایام شمال خلیج فارس مواج خواهد بود.