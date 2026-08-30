به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان ، فرشاد ارغوانی اظهار کرد: بیمار مبتلا به آدنوکارسینوم ریه که در پی پیشرفت بیماری با خونریزی شدید و تهدیدکننده حیات از دستگاه تنفسی (Massive Hemoptysis) مواجه شده بود، با بهره‌گیری از ظرفیت تخصصی و امکانات درمانی بیمارستان توحید سنندج تحت یک مداخله پیشرفته عروقی قرار گرفت و خونریزی وی با موفقیت کنترل شد.

وی افزود: در چنین شرایطی، شدت خونریزی می‌تواند با ایجاد انسداد راه‌های هوایی، بیمار را در معرض خطر خفگی و عوارض جدی قرار دهد و کنترل سریع و دقیق منبع خونریزی، نقشی تعیین‌کننده در حفظ جان بیمار دارد.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به اهمیت این موفقیت درمانی گفت: بیمار در شرایط پرخطر قرار داشت و به دلیل شدت خونریزی، کنترل فوری منبع خونریزی ضروری بود و در این شرایط، با استفاده از آنژیوآمبولیزاسیون شریان برونشیال می‌توان بدون انجام جراحی باز، عروق مسئول خونریزی را شناسایی و با مسدود کردن آنها، خونریزی را کنترل کرد.

ارغوانی ادامه داد: در این مداخله، ابتدا عروق مرتبط با محل خونریزی با دقت مورد بررسی و شناسایی قرار گرفت و سپس شریان مسئول خونریزی با استفاده از تکنیک‌های رادیولوژی مداخله‌ای آمبولیزه و خونریزی بیمار متوقف شد.

وی اضافه کرد: بیمار پس از انجام این مداخله تحت مراقبت‌های تخصصی قرار گرفته و در حال حاضر در ICU یک بیمارستان توحید سنندج بستری است.