به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مرحله نخست مجموعه گردشگری پارک جنگلی میرودسر بهنمیر با پنج هکتار مساحت و پنج واحد ویلای اقامتی با اعتبار ۳۳ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

مرحله نخست پارک جنگلی میرودسر شامل پنج واحد ویلای اقامتی با مجموع زیربنای ۳۵۰ متر مربع است که با هدف توسعه زیرساخت‌های گردشگری و افزایش ظرفیت اقامتی منطقه به بهره‌برداری رسید.

این مجموعه با هدف ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری بهنمیر، تقویت زیرساخت‌های گردشگری و فراهم کردن زمینه ماندگاری بیشتر مسافران و گردشگران در منطقه احداث شده است.

افتتاح این مجموعه می‌تواند زمینه توسعه گردشگری طبیعت‌محور و رونق کسب‌وکارهای محلی را فراهم کند.

فازهای تکمیلی پارک جنگلی میرودسر نیز در آینده می‌تواند ظرفیت‌های گردشگری و اقامتی این منطقه را افزایش دهد.