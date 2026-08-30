همکاری رسانه ملی و کانون پرورش فکری برای احیای بازیهای بومی و محلی
صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد برای پوشش مطلوب جشنواره ملی بازیهای بومی و محلی در استان آمادگی دارد.
در این جلسه که با هدف هماهنگی برای پوشش رسانهای جشنواره بازیهای بومی و محلی تشکیل شد، طرفین بر اهمیت معرفی این رویداد فرهنگی به مخاطبان تأکید کردند.
مدیرکل صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد در این نشست با اشاره به ظرفیت بالای این جشنواره در حوزه فرهنگ و هویت ملی، گفت: صدا و سیمای مرکز استان آمادگی کامل دارد با پوشش این رویداد، برای معرفی بازیهای بومی و احیای میراث فرهنگی کهن گام موثری بردارد.
وی همچنین بر حضور مسئولان کانون پروش فکری کودکان ونوجوانان در برنامههای شاخص شبکه استانی برای معرفی اهداف و برنامههای این جشنواره تأکید کرد.
سلیمان شهبازی، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، نیز در این دیدار با اشاره به نقش کانون به عنوان پل ارتباطی بین خانواده، مدرسه و کودک و نوجوان، گفت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان باید خلاقیتمحور و متناسب با جغرافیای استان باشد و منبع امنی برای شناسایی استعدادها، رغبتها و توانمندیهای نوجوانان محسوب شود.
گفتنی است این جشنواره با حضور ۷۰ نوجوان پسر از استانهای اصفهان، چهارمحال و بختیاری، بوشهر، خوزستان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد در اردوگاه کمیته امداد امام خمینی (ره) یاسوج برگزار می شود.
در این جشنواره مسابقات بازیهای بومی و محلی، جنگ شادی، غرفههای فرهنگی، هنری، ادبی، نمایشگاه عکس شهدا، پخت غذای محلی برگزار می شود.