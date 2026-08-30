صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد برای پوشش مطلوب جشنواره ملی بازی‌های بومی و محلی در استان آمادگی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل کانون پرورش پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان با مدیرکل صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این جلسه که با هدف هماهنگی برای پوشش رسانه‌ای جشنواره بازی‌های بومی و محلی تشکیل شد، طرفین بر اهمیت معرفی این رویداد فرهنگی به مخاطبان تأکید کردند.

مدیرکل صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد در این نشست با اشاره به ظرفیت بالای این جشنواره در حوزه فرهنگ و هویت ملی، گفت: صدا و سیمای مرکز استان آمادگی کامل دارد با پوشش این رویداد، برای معرفی بازی‌های بومی و احیای میراث فرهنگی کهن گام موثری بردارد.

وی همچنین بر حضور مسئولان کانون پروش فکری کودکان ونوجوانان در برنامه‌های شاخص شبکه استانی برای معرفی اهداف و برنامه‌های این جشنواره تأکید کرد.

سلیمان شهبازی، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، نیز در این دیدار با اشاره به نقش کانون به عنوان پل ارتباطی بین خانواده، مدرسه و کودک و نوجوان، گفت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان باید خلاقیت‌محور و متناسب با جغرافیای استان باشد و منبع امنی برای شناسایی استعدادها، رغبت‌ها و توانمندی‌های نوجوانان محسوب شود.

گفتنی است این جشنواره با حضور ۷۰ نوجوان پسر از استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، بوشهر، خوزستان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد در اردوگاه کمیته امداد امام خمینی (ره) یاسوج برگزار می شود.