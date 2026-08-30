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به مناسبت هفته دولت ۹ طرح عمرانی، خدماتی و زیرساختی در منطقه توکهور و هشتبندی شهرستان میناب به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، بخشدار توکهور و هشتبندی گفت: آسفالت معابر شهری، توسعه شبکه برق شهری و بهره برداری از دو کلاس درس مهمترین این طرح هاست.
حیدر غریبزاده افزود: امروز همچنین ساخت ۴ طرح در منطقه توکهور و هشتبندی آغاز شد که مهترین آنها آغاز ساخت خانه بهداشت روستای چاه غربال و مدرسه ۶ کلاسه روستای انجیرک است.
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وی گفت: برای بهره برداری و شروع به ساخت این طرحها ۷۰۷ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
بخشدار توکهور و هشتبندی، افزود: این طرحها با هدف توسعه زیرساختها، ارتقای خدمات عمومی و بهبود شرایط زندگی مردم منطقه اجرا شده است.