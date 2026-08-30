به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی در مراسم روز نهبندان با اشاره به اینکه این طرح نخستین سرمایه‌گذاری هلدینگ خلیج فارس در حوزه پتروشیمی در شرق کشور است گفت: پس از حدود ۶ سال پیگیری مستمر، طرحی متناسب با ظرفیت‌ها، اقلیم، زیرساخت‌ها و بازار منطقه برای احداث پتروشیمی در نهبندان تدوین و در وزارت نفت به تصویب رسید و حدود یک سال و نیم پیش به هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، به عنوان بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور، پیشنهاد شده است.

نخعی با اشاره به اینکه احداث یک نیروگاه خورشیدی ۱۵۰ مگاواتی در شهرستان نهبندان از دیگر طرح‌هایی است که هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس برای سرمایه‌گذاری در این شهرستان به تصویب رسانده است گفت: با پیگیری‌های انجام شده و همراهی استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان، عملیات اجرایی این طرح‌ها هرچه سریع‌تر در نهبندان آغاز شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه طرح توسعه نهبندان به‌روزرسانی و با اعتبار پنج هزار میلیارد تومان در دولت نهایی شد، اما تاکنون ابلاغ و اجرای کامل آن محقق نشده است، از نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خواست برای به‌روزرسانی، ابلاغ و الزام دستگاه‌های اجرایی به اجرای طرح توسعه شهرستان نهبندان پیگیری‌های لازم را انجام دهد.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی، موضوع ارتقای فرمانداری نهبندان به فرمانداری ویژه را از مطالبات مهم مردم این شهرستان عنوان کرد و گفت: نهبندان با وسعت حدود ۲۶ هزار کیلومتر مربع، از ۱۰ تا ۱۱ استان کشور بزرگ‌تر است و با توجه به گستردگی، مسائل و ظرفیت‌های شهرستان، ارتقای سطح فرمانداری به فرمانداری ویژه یک ضرورت است.

نخعی همچنین ازاجرای خط انتقال گاز هفتم سراسری تا نهبندان خبر داد و افزود: این خط به عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم شهرستان به بهره‌برداری رسیده و ادامه آن به سمت سربیشه در حال اجراست.

وی همچنین از عملیات احداث پست ۴۰۰ کیلوولت در حاشیه شهر نهبندان و طرح دوبانده‌سازی محور نهبندان به مرکز استان خبر داد.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس گفت: اجرای طرح‌های آبرسانی، تکمیل و اصلاح مجتمع‌های آبرسانی، بهره‌برداری از سد بندان و توسعه صنایع فرآوری معدنی در حوزه‌های طلا، مس، فلورین، آهن اکسید و منیزیم از دیگر اقدامات و ظرفیت‌های مهم شهرستان نهبندان است که باید با جدیت دنبال شود.

بازگشایی مرز دوکوهانه و آغاز فعالیت‌های تجاری در این مرز، پیگیری ایجاد منطقه آزاد تجاری و اقتصادی در نهبندان، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، راه‌اندازی دانشگاه ملی مهارت برای برادران و توسعه رشته‌های این دانشگاه، پیگیری ساخت بیمارستان ۹۶ تختخوابی نهبندان، بیمارستان محله شوسف و پایگاه امداد هوایی از دیگر مطالبات مردم و فعالان اقتصادی منطقه واقدامات در این شهرستان ها است.