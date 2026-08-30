به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، استاندار آذربایجان غربی در نشست شورای اداری استان با اشاره به این که همه مسئولان در استان پای کار خدمت به مردم هستند افزود: حتی در طول جنگ نیز کار‌های سرمایه گذاری و اقتصادی در استان تعطیل نشد و فعالیت‌های مرزی و مبادلات تجاری در مرز‌های استان ادامه داشت.

رضا رحمانی در ادامه به طرح‌های افتتاحی و کلنگ زنی شده در هفته دولت در شهرستان‌های استان پرداخت و خاطرنشان کرد: ۹۸۴ طرح در هفته دولت امسال در آذربایجان غربی با اعتبار ۱۸۷ همت و با ایجاد ۷ هزار و ۶۰۰ فرصت شغلی مورد بهره برداری قرار گرفت و یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد که تکمیل طرح‌های نیمه تمام، تسهیل گری سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی استان محور‌های مهم این طرح‌ها هستند.

استاندار آذربایجان غربی همچنین در این نشست اظهار داشت: به برکت خون شهدا، آذربایجان غربی امروز شاهد یک امنیت پایدار است و همین امر بستر مناسبی را برای توسعه و سرمایه گذاری در استان فراهم کرده است.