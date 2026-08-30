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استاندار آذربایجانغربی گفت: به مناسبت هفته دولت، ۹۸۴ طرح با اعتباری بالغ بر ۱۸۷ هزار میلیارد تومان و ایجاد ۷ هزار و۶۰۰ فرصت شغلی افتتاح یا کلنگ زنی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، استاندار آذربایجان غربی در نشست شورای اداری استان با اشاره به این که همه مسئولان در استان پای کار خدمت به مردم هستند افزود: حتی در طول جنگ نیز کارهای سرمایه گذاری و اقتصادی در استان تعطیل نشد و فعالیتهای مرزی و مبادلات تجاری در مرزهای استان ادامه داشت.
رضا رحمانی در ادامه به طرحهای افتتاحی و کلنگ زنی شده در هفته دولت در شهرستانهای استان پرداخت و خاطرنشان کرد: ۹۸۴ طرح در هفته دولت امسال در آذربایجان غربی با اعتبار ۱۸۷ همت و با ایجاد ۷ هزار و ۶۰۰ فرصت شغلی مورد بهره برداری قرار گرفت و یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد که تکمیل طرحهای نیمه تمام، تسهیل گری سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی استان محورهای مهم این طرحها هستند.
استاندار آذربایجان غربی همچنین در این نشست اظهار داشت: به برکت خون شهدا، آذربایجان غربی امروز شاهد یک امنیت پایدار است و همین امر بستر مناسبی را برای توسعه و سرمایه گذاری در استان فراهم کرده است.