دبیرکل حزب‌الله لبنان در سخنانی به مناسبت هفته وحدت گفت: اسرائیل در سه جنگ خود شکست خورد و دلیل این شکست، ایستادگی مردم بود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب‌الله لبنان در سخنانی به مناسبت هفته وحدت تصریح کرد: اسرائیل در سه جنگ خود شکست خورد و دلیل این شکست، ایستادگی مردم بود.

شیخ نعیم قاسم گفت: تا زمانی که مقاومت و ایستادگی کنیم، دشمن نخواهد توانست اهداف و طرح‌های خود را محقق کند.

دبیرکل حزب الله لبنان افزود: هر میزان ایستادگی، حتی اگر هزینه سنگینی داشته باشد، زمینه را برای بازگرداندن جایگاه ما فراهم می‌کند، توانایی ما برای تحقق اهدافمان را افزایش می‌دهد و به شکست طرح‌های دشمن منجر می‌شود.

امام شهید آیت الله خامنه‌ای با حرکت از وحدت نظری اسلامی به سوی وحدت عملی آرمان فلسطین را احیا کرد

شیخ نعیم قاسم تاکید کرد: اسرائیل در جنگ‌های سه‌گانه خود به دلیل پایداری و مقاومت مردم شکست خورده است؛ تا زمانی که ما ایستادگی کنیم، آنها نخواهند توانست به طرح‌ها و نقشه‌های خود دست یابند.

دبیرکل حزب الله لبنان افزود: هرگونه ایستادگی و پایداری، هر چقدر هم که هزینه‌اش سنگین باشد، پایه و اساس بازپس‌گیری جایگاه ما و تقویت توان ما برای دستیابی به اهداف و نابودی طرح دشمن خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه، اختلافات میان مسلمانان نباید به گشوده‌شدن یک جبهه داخلی منجر شود و ما را از دشمن اصلی‌مان غافل کند، گفت: امام شهید آیت الله خامنه‌ای از وحدت نظری اسلامی به سوی وحدت عملی حرکت کرد؛ وحدتی که مسئله فلسطین را زنده کرد.

شیخ قاسم تصریح کرد: حمایت از فلسطین با خون، سلاح، پول، رویارویی و دشمنی مشترک با «اسرائیل» و واشنگتن صورت گرفت و همه اینها بیانگر وحدت واقعی است.

صبر و مقاومت، طرح دشمن را شکست می‌دهد

دبیرکل حزب‌الله لبنان گفت: این وحدت در لبنان میان حزب‌الله و جنبش امل و همه نیرو‌های سیاسی ضد «اسرائیل» و آزادی خواه، تجلی یافته است.

شیخ قاسم افزود: تا زمانی که ایستادگی و از حقوق و سرزمین خود دفاع کنیم، دشمنان به طرح و نقشه‌های خود دست نخواهند یافت و موفق نخواهند شد؛ گرچه ممکن است این مسیر با فداکاری‌های بزرگ و تقدیم خون‌های فراوان همراه باشد.

وی تأکید کرد: این فداکاری‌های بزرگ و خون‌های فراوان، در کنار وحدت، مسیر طبیعی برای شکست طرح دشمنان است.

شیخ نعیم قاسم هشدار داد: هرگونه عقب‌نشینی در برابر دشمن به نابودی ما منجر خواهد شد؛ زیرا دشمن بدون رحم عمل می‌کند و در پی آن است که خود بر جهان مسلط باشد.

وی گفت: هر میزان از ایستادگی، فارغ از هزینه‌ای که داشته باشد، پیشروی دشمن را متوقف و زمینه را برای بازپس‌گیری جایگاه ما فراهم می‌کند.

دبیرکل حزب الله لبنان افزود: آمریکا و اسرائیل هر کاری انجام دهند، تحریم‌ها هرچقدر هم شدید باشد و تجاوز نظامی هرچقدر هم سنگین باشد، اما در نهایت ایستادگی مردم، طرح دشمن را درهم می‌شکند.