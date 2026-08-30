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نماینده مردم بابل در مجلس از منتفی شدن فروش امتیاز تیم فوتبال «دریای بابل» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نماینده مردم بابل در مجلس از منتفی شدن فروش امتیاز تیم فوتبال «دریای بابل» خبر داد و گفت: مدیریت شهری بابل برای حفظ این تیم در شهرستان مصمم است.
فاطمی در مراسم افتتاح طرح زمین چمن مصنوعی منطقه دیوا با اشاره به ظرفیتهای ورزشی بابل، فوتبال را بخشی از فرهنگ و علاقه جوانان این شهرستان دانست و گفت: حفظ تیم «دریا» در بابل با عزم جدی و همدلی مسئولان و مردم امکانپذیر است.
وی افزود: شهرداری بابل آمادگی کامل خود را برای تقبل هزینهها و حمایت از تیم فوتبال «دریا» اعلام کرده و در همین راستا، درخواست رسمی مشارکت شهرداری در حمایت از این تیم به شورای اسلامی شهر ارسال شده است.
نماینده مردم بابل در مجلس با اشاره به همراهی اعضای شورای شهر با مدیریت شهری گفت: فضای حاکم بر شورا در حمایت از ورزش و حفظ تیم «دریا» مثبت است و امیدواریم با بررسی و تصویب این موضوع، حمایت همهجانبه از تیم برای تثبیت جایگاه آن در شهرستان انجام شود.
فاطمی تأکید کرد: فوتبال در بابل فراتر از یک ورزش است و جوانان این شهرستان با آن زندگی میکنند؛ بنابراین باید از این ظرفیت و سرمایه اجتماعی بهدرستی صیانت شود.