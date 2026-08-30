، با تأکید بر اینکه وحدت فراتر از یک گفت‌وگوی آکادمیک است، شجاعت در ابلاغ حق و پرهیز از هراس غیرخدا را لازمه تحقق اتحاد در جهان اسلام دانست.

وی در این نشست ضمن تبیین ضرورت‌های حفظ وحدت اسلامی با استناد به آیات و روایات، تصریح کرد: واقعیت امروز جهان اسلام این است که موضوع وحدت دیگر از سطح گفت‌وگو پیرامون یک بحث نظری فراتر رفته و به ضرورتی انکارناپذیر در ساحت عمل تبدیل شده است؛ با این حال متأسفانه همچنان شاهد هستیم که برخی جریان‌ها در بلاد اسلامی، برخلاف این ضرورت حیاتی گام برمی‌دارند.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به آیه ۱۴۶ سوره مبارکه بقره، «الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ»، وضعیت امروز برخی علمای مخالف وحدت را به تلاش برای کتمان حق تشبیه کرد. وی افزود: افرادی وجود دارند که حقیقت را همچون فرزندان خود می‌شناسند، اما به دلیل منافع یا غفلت، از پذیرش آن سرباز می‌زنند؛ این مسئله نشان می‌دهد که اختلاف‌افکنی‌ها ریشه‌ای فراتر از تفاوت دیدگاه‌های نظری دارد.

حجت‌الاسلام و المسلمین مروی در ادامه، «شجاعت» را رکن اصلی تحقق وحدت دانست و تأکید کرد: رسالتِ وحدت‌بخش، بدون ایثار و فداکاری محقق نمی‌شود. تاریخ اسلام به ما می‌آموزد که مجریان این پیام نباید از کلام برّان جاهلان یا هیاهوی باطل‌گرایان هراسی به دل راه دهند.

وی با استناد به آیه ۳۹ سوره مبارکه احزاب، «الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ»، سیره رهبر شهید انقلاب اسلامی را الگوی عینی این شجاعت معرفی کرد و گفت: «آن شهید والامقام، همان‌گونه که در برابر مستکبران و آتش‌افروزان تفرقه‌افکن با قاطعیت و صلابت عمل می‌کرد، در مسیر وحدت نیز راهی جاودانه بنا نهاد که باید سرلوحه حرکت امروز ما باشد.