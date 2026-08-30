به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سهیل سلیمی و امیر پویان حیدری، دو بدمینتون‌باز شایسته هیئت بدمینتون شهرستان شهرکرد که به عنوان نمایندگان منتخب استان در این رویداد معتبر ملی حضور یافته‌اند، با آمادگی کامل به مصاف رقبای سرسخت خود رفتند.

در روز نخست این دوره از مسابقات، نمایندگان استان عملکرد درخشانی از خود بر جای گذاشتند؛ به طوری که سهیل سلیمی موفق شد با ارائه یک بازی فنی و هوشمندانه، حریف قدرتمند تهرانی خود را شکست داده و گام نخست را با اقتدار بردارد. همچنین امیر پویان حیدری دیگر نماینده شایسته استان نیز با عملکرد قابل‌قبول، موفق به صعود به مرحله بعد مسابقات شد.