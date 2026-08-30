اهداء ۳۰۰ قطعه زمین به متقاضیان طرح ملی جوانی جمعیت در بهمئی
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۳۰۰ قطعه زمین در قالب طرح جوانی جمعیت در شهرستان بهمئی، به متقاضیان واگذار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد؛ استاندار کهگیلویه و بویراحمد در آئین واگذاری زمین به مشمولان قانون جوانی جمعیت در شهرستان بهمئی گفت: در راستای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و افزایش نرخ فرزندآوری و تحکیم بنیان خانواده، آیین واگذاری قطعات زمین به خانوادههای واجد شرایط در شهرستان بهمئی برگزار شد.
یداله رحمانی، با اشاره به اینکه، مسکن یکی از اساسیترین نیازهای هر خانواده و از مهمترین مؤلفههای رفاه، امنیت روانی و عدالت اجتماعی است افزود: تأمین مسکن مناسب، علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی مردم، نقش مؤثری در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال، افزایش سرمایهگذاری و تقویت امید اجتماعی دارد.
وی با بیان اینکه، شورای مسکن استان در اجرای طرح جوانی جمعیت و نهضت ملی مسکن، طرحهای خوبی را تعریفِ و پیگیری کرده است که انتظار میرود عملیات اجرایی آنها با شتاب بیشتری تداوم یابد گفت: همکاری و هم افزایی مسئولان در زمینه تامین مسکن برای مردم بویژه اقشار کمتر برخوردار مورد توجه و تاکید قرار دارد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد بر اهمیت راهبردی موضوع جوانی جمعیت بهعنوان یکی از سیاستهای مهم کشور، گفت: اجرای این طرح، گامی مؤثر در مسیر حمایت عملی از خانوادههای مشمول، تأمین بخشی از نیازهای مسکن و ارتقای سطح رفاه اجتماعی آنان به شمار میرود.
یداله رحمانی همچنین در جلسه عمومی با مردم، نخبگان، اصحاب رسانه و کارشناسان به بررسی مشکلات شهرستان بهمئی در حوزههای مختلف پرداختند و ابراز امیدواری کردند که بخش عمدهای از این مشکلات با تلاش مدیران استانی و شهرستانی برطرف شود.
لطف اله ایرمی فرماندار بهمئی گفت: نهضت ملی مسکن در راستای کمک به نیازمندان، اجرایی و عملیاتی شده و تکمیل این طرح و واگذاری به متقاضیان، امر مهمی است که با همافزایی دستگاههای اجرایی مرتبط محقق میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان هم گفت: خدمترسانی بیمنت به مردم و پیگیری مطالبات بهحق آنان در حوزه مسکن، سرلوحه اقدامات اداره کل راه و شهرسازی استان است.
علی پارسایی افزود: این اقدام بخشی از سیاستهای دولت برای تأمین زمین جهت ساخت مسکن و حمایت از فرزندآوری است و با جدیت در سایر نقاط استان نیز پیگیری خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه زیرساختهای لازم برای این قطعات پیشبینی شده است، گفت: راه و شهرسازی استان با تمام توان برای ارتقای شاخصهای رفاهی در شهرستان بهمئی تلاش میکند و امیدواریم واگذاری این اراضی گامی مؤثر در جهت تثبیت سکونت و بهبود کیفیت زندگی خانوارها باشد.
در پایان این مراسم، اسناد واگذاری زمین به خانوادههای واجد شرایط اهدا شد.