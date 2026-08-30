نیروگاه شهید رجایی قزوین در پنج‌ماه نخست امسال، با تکیه بر مدیریت بهینه و اجرای زودهنگام برنامه‌های تعمیراتی، موفق شد تولید خالص انرژی الکتریکی خود را ۲.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، ابوالفضل موتابها، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی، با اعلام این خبر گفت: با اتمام برنامه‌های تعمیراتی و پایان تعمیرات اساسی واحد‌های نیروگاهی حدود دو هفته زودتر از زمان‌بندی مقرر، واحد‌های سیزده‌گانه بخار و سیکل‌ترکیبی با آمادگی کامل وارد مدار تولید شدند.

موتاب‌ها با اشاره به تأثیر این اقدام در پایداری شبکه برق، افزود: همین برنامه‌ریزی دقیق، زمینه افزایش تولید و عبور مطمئن از اوج مصرف تابستان را فراهم کرد.

وی درباره جزئیات تولید انرژی در این دوره پنج‌ماهه اظهار کرد: ثبت بیش از ۵ میلیارد و ۴۴۵ میلیون کیلووات‌ساعت تولید خالص در پنج ماه نخست سال، نشان‌دهنده افزایش بهره‌وری عملیاتی و استفاده از ظرفیت کامل واحدهاست؛ موضوعی که در گزارش‌های ملی صنعت برق کشور نیز به عنوان شاخصی مهم مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی در تفکیک آمار تولید گفت: از این میزان انرژی، ۲ میلیارد و ۵۲۲ میلیون کیلووات‌ساعت سهم واحد‌های نه‌گانه سیکل‌ترکیبی و ۲ میلیارد و ۹۲۳ میلیون کیلووات‌ساعت سهم واحد‌های بخار بوده است.

وی با تأکید بر کاهش خروج‌های اضطراری واحدها، خاطرنشان کرد: این دستاورد‌ها حاصل اجرای دقیق برنامه‌های بهینه‌سازی و تعمیرات است.

نیروگاه شهید رجایی با تکیه بر توان متخصصان داخلی و ارتقای بازده واحدها، آمادگی کامل خود را برای تداوم خدمت‌رسانی به مردم شریف ایران اعلام می‌کند.