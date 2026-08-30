نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر ضرورت اجرای واقعی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و واردات، حمایت از تولید داخلی، اصلاح نظام بانکی و مشارکت دادن مردم در فعالیت‌های اقتصادی، از الزامات افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میثم ظهوریان اقتصاد مقاومتی را تنها راهکار عملی برای عبور از چالش‌های اقتصادی کشور دانست و تأکید کرد که این سیاست نباید تنها در حد شعار باقی بماند.

به گفته وی، تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که تکیه بر درآمد‌های نفتی و واردات بی‌رویه، اقتصاد ایران را در برابر فشار‌های خارجی آسیب‌پذیر کرده و زمان آن رسیده که با نگاهی جدی به ظرفیت‌های داخلی، مسیر تازه‌ای برای رشد و ثبات اقتصادی ترسیم شود.

این نماینده مجلس با اشاره به مشکلاتی مانند تورم، بیکاری و وابستگی به ارز حاصل از فروش نفت، گفت که اقتصاد مقاومتی دقیقاً برای مقابله با همین نارسایی‌ها طراحی شده است.

وی توضیح داد که در چارچوب این الگو، به جای آنکه اقتصاد کشور منتظر بهبود شرایط بین‌المللی یا لغو تحریم‌ها بماند، باید از توان تولید داخل، نیروی کار جوان و منابع طبیعی موجود برای کاهش وابستگی و افزایش تاب‌آوری استفاده شود.

ظهوریان بیان کرد: بدون چنین رویکردی، هر نوسان در بازار جهانی یا فشار جدید خارجی می‌تواند اقتصاد کشور را دچار بحران کند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به چند محور اصلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت که حمایت واقعی از تولیدکنندگان داخلی، جلوگیری از واردات کالا‌های غیرضروری، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و اصلاح نظام بانکی از مهم‌ترین اقداماتی است که باید در اولویت قرار گیرد.

وی همچنین بر لزوم مردمی‌سازی اقتصاد تأکید کرد و افزود که اگر مردم در فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری‌های خرد مشارکت داده شوند، علاوه بر ایجاد اشتغال، فشار از روی دولت نیز برداشته می‌شود و اقتصاد در برابر تکانه‌های بیرونی مقاوم‌تر خواهد شد.

در پایان، این نماینده مجلس از دولت خواست قوانین و مقررات مزاحم را حذف کنند و بستر لازم برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را فراهم آورند.