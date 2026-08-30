پخش زنده
امروز: -
همزمان با هفته دولت واحد فرآوردههای لبنی با ظرفیت ۲ هزار و ۱۳۰ تن در شهرستان فاروج خراسان شمالی افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، عملیات اجرایی این پروژه از سال ۱۴۰۱ آغاز و با سرمایهگذاری ۹۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۵ تکمیل و به بهرهبرداری رسیده و از مجموع این میزان سرمایهگذاری ۸۶ میلیارد تومان آورده شخصی و ۴ میلیارد تومان نیز تسهیلات است.
این واحد لبنی علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم باهدف جلوگیری از خامفروشی شیر و تکمیل زنجیره تولید محصولات لبنی در منطقه احداث شده است.