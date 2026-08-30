به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، مسابقات قهرمانی پرورش‌اندام کشور و انتخابی تیم ملی که به میزبانی استان اصفهان در حال برگزاری است، شاهد قضاوت یکی از داوران برجسته و بین‌المللی استان چهارمحال و بختیاری است.

جمشید احمدیان، داور بین‌المللی و صاحب‌نام استان، با دعوت کمیته داوران فدراسیون بدنسازی و پرورش‌اندام جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از اعضای تیم داوری در این رویداد معتبر ملی حضور یافته است.