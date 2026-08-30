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۱۹۲ طرح رفع تنشآبی شهری و روستایی با سرمایهگذاری ۲.۳ همت همزمان با آخرین روز هفته دولت در مازندران به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، برارزاده مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران در آیین بهرهبرداری از طرحهای آبفای قائمشهر گفت: ۱۹۲ طرح در حوزه رفع تنشآبی شهری و روستایی در هفته دولت امسال در استان به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: برای اجرای این طرحها ۲.۳ همت سرمایهگذاری شده و ۱.۷ همت نیز برای برنامههای آینده این حوزه در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل آبفای مازندران با اشاره به اجرای یکهزار و ۲۳۵ طرح در استان گفت: این طرحها با پیگیری برای جذب اعتبارات ملی و با مدیریت استاندار در حال اجراست.
برارزاده درباره طرحهای حوزه آب قائمشهر گفت: ۱۲ طرح با اعتباری بالغ بر ۲۱۳ میلیارد تومان در این شهرستان تعریف شده که هفت طرح آن در حال اجراست و بخشی از آنها امروز به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: پنج طرح دیگر نیز امروز کلنگزنی شد و تلاش میشود این طرحها در دهه فجر به بهرهبرداری برسند.
مدیرعامل آبفای مازندران همچنین از اجرای شبکه اضطراری آب در شهر قائمشهر خبر داد و از همکاری فرمانداری، شورای شهر و شهرداری برای اجرای این طرح قدردانی کرد.
طرح آبرسانی شهر ارطه نیز با اعتبار ۱۶۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید. این طرح شامل حفر و تجهیز یک حلقه چاه آب شرب و اجرای یکهزار و ۶۰۰ متر لولهگذاری است و یکهزار و ۵۰۰ خانوار از مزایای آن بهرهمند میشوند.
همچنین طرحهای تجمیعی اداره مخابرات شهرستان قائمشهر با اعتبار ۱۲۸.۵ میلیارد تومان افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
رونمایی از ماشینآلات روستاهای بخش مرکزی با اعتبار ۲۵۰ میلیارد ریال و افتتاح مجتمع موتوری روستای کلاگرمحله با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال از دیگر طرحهای افتتاحشده در قائمشهر بود.
فرماندار قائمشهر نیز گفت: در هفته دولت امسال ۲۵۸ طرح در شهرستان به بهرهبرداری رسید که در حوزههای مختلف عمرانی، راه، انرژی، آبرسانی، ورزشی و فرهنگی اجرا شده است.
ابوذر قربانی افزود: در روز پایانی هفته دولت، ۱۲ طرح حوزه آب در قائمشهر افتتاح و کلنگزنی شد که بخش عمده آنها به بهرهبرداری رسید و تلاش میشود طرحهای باقیمانده نیز در دهه فجر افتتاح شوند.