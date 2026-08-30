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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه گفت: در روزهای آینده سد آناهیتا در کنگاور به عنوان یک طرح راهبردی در توسعه منطقه آبگیری میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، بهرام سلیمانی در دیدار با حجتالاسلام والمسلمین اسعد حسینپناهی، امام جمعه کنگاور که به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و وحدت انجام شد گفت: سد آناهیتا (کبوترلانه) نقش تعیینکنندهای در توسعه منطقه، پایداری منابع آبی، تأمین آب شرب پایدار و رونق بخشهای کشاورزی و صنعت در این شهرستان خواهد داشت.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه با اشاره به اقدامات اثربخش دولت در شهرستان کنگاور افزود: با تلاشهای صورت گرفته، علاوه بر سد آناهیتا حدود ۴۰ طرح عمرانی و خدماتی با اعتباری بالغ بر ۳۷۰ میلیارد تومان در شهرستان کنگاور افتتاح شد یا در آستانه بهرهبرداری قرار دارد.