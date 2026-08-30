به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ تورج صادقی، رئیس اداره حفاظت از زیست‌بوم دریایی گیلان، با اشاره به تداوم تلفات فک‌های خزری در سواحل شمال کشور، اعلام کرد: از ابتدای امسال تاکنون لاشه ۵ قلاده فک خزری در سواحل این استان کشف شده است.

او افزود: لاشه‌های این گونه جانوری در بازه زمانی ماه‌های خرداد و مرداد امسال در سواحل شهرستان‌های بندر انزلی و تالش کشف و ثبت شده‌اند.

به گفته رئیس اداره زیست‌بوم دریایی گیلان، منشاء دقیق این مرگ و میر‌ها هنوز مشخص نیست، اما کارشناسان آلودگی آب دریا و شیوع برخی بیماری‌های ویروسی را از جمله دلایل احتمالی افزایش تلف شدن فک‌های خزری در سال‌های اخیر اعلام کرده‌اند.

صادقی از شهروندان، جوامع محلی، صیادان و گردشگران خواست در صورت مشاهده فک خزری یا لاشه‌های احتمالی این گونه، مراتب را به سامانه ۱۵۴۰ (تلفن گویای سازمان حفاظت محیط زیست) یا ادارات محیط زیست شهرستان‌ها اطلاع دهند.

این گونه نادر که در معرض خطر انقراض قرار دارد، یکی از نماد‌های ارزشمند تنوع زیستی دریای خزر است؛ گونه‌ای که حفاظت از آن، به معنای پاسداری از سلامت و آینده این پهنه آبی است. اقدامی که بیش از پیش نیازمند همکاری و مشارکت مستمر دستگاه‌های اجرایی، جوامع محلی، واحد‌های صنعتی، فعالان محیط زیست و مراکز علمی است.

فک خزری (Pusa caspica) از گونه‌های بومی و بسیار حساس دریای خزر است که در فهرست گونه‌های در معرض خطر انقراض قرار دارد. این پستاندار دریایی نقش کلیدی در حفظ تعادل اکوسیستم دریای خزر ایفا می‌کند. طی سال‌های اخیر، افزایش فعالیت‌های صنعتی در حاشیه دریا، ورود آلودگی‌های پسماند و شیمیایی به آب‌های خزر و تغییرات اقلیمی، از جمله چالش‌های اصلی پیش روی این گونه بوده است که منجر به کاهش جمعیت و افزایش نرخ مرگ‌ومیر آنها شده است.