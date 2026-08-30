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در راستای صیانت از حقوق مصرفکنندگان و تنظیم بازار، طرح ویژه نظارت بر واحدهای صنفی شهرکرد اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، در جریان این بازرسیها که با هدف مقابله با تخلفات صنفی صورت گرفت، ۷ گروه بازرسی بهطور همزمان در سطح شهرکرد به رصد و پایش وضعیت واحدهای صنفی پرداختند.
بر اساس گزارشهای واصله و مشاهدات میدانی، ۴ واحد صنفی شامل تعدادی نانوایی و مشاور املاک به دلیل تخلفات محرز، با دستور مقام قضایی و همکاری بازرسان مهر و موم شدند.
کارشناسان سازمان صمت در بازرسی از نانواییهای متخلف، تخلفاتی نظیر «کمفروشی» و «تقلب در عرضه کالا» را ثبت کردند. همچنین در بازرسی از واحدهای مشاور املاک، موارد «گرانفروشی» و رعایت نکردن نرخنامههای مصوب مشاهده شد که منجر به صدور حکم مهر و موم برای این واحدها شد.