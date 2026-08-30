به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ؛ روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر اعلام کرد: همایش استانی «یاوران وقف» به مناسبت فرا رسیدن هفته وقف و با هدف پاسداشت فرهنگ ایثار و خدمت، در محل تجمعات میدان امام خمینی (ره) شهر بوشهر برگزار شد.

این همایش باشکوه که به تجلیل از اقشار مختلف فعال در حوزه‌های خیرخواهانه و ارزشی اختصاص دارد، امسال با رویکردی ویژه، به تقدیر از «خانواده معظم شهدای جنگ رمضان» و «هیات امنای فعال و خدوم مواکب جنگ رمضان» پرداخت.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ضمن تشریح اهداف این گردهمایی اظهار داشت: وقف تنها محدود به املاک و دارایی‌ها نیست؛ بلکه والاترین نوع وقف، وقفِ جان و عمر در مسیر آرمان‌های الهی است. خانواده‌های معظم شهدای جنگ رمضان، با تقدیم عزیزان خود، بزرگترین الگوی ایثار را در جامعه ما ترسیم کردند و هیات امنای مواکب نیز با خدمت‌رسانی بی‌منت، امتداد‌دهنده این فرهنگ غنی هستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا اسماعیل‌پور افزود: در این همایش، ضمن تجلیل از یاوران وقف که در توسعه و احیای سنت حسنه وقف کوشا بوده‌اند، فرصتی فراهم شده تا در محضر خانواده‌های گرانقدر شهدای جنگ رمضان، سر تعظیم فرود آوریم و از هیات امنای مواکب که خادمان واقعی این فرهنگ بوده و با مدیریت جهادی خود، روح خدمت را در جامعه زنده نگه داشته‌اند، قدردانی کنیم.