صبح امروز جوی پایدار و بعدازظهر رشد ابر همراه با رگبار پراکنده باران و رعد و برق در ارتفاعات هرمزگان پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر و اوایل امشب در ارتفاعات استان به ویژه ارتفاعات شرقی (شهرستان بشاگرد) رشد ابر‌های همرفتی همراه با رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: در مناطق مرکزی و غربی استان نیز افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نخواهد بود.

وی توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: دریا در بیشتر ساعات آرام و بعدازظهر با وزش باد‌های جنوب غربی وضعیت دریا در تنگه هرمز کمی مواج پیش بینی می‌شود.

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حمزه نژاد توصیه کرد: شناور‌های سبک با احتیاط رفت و آمد کنند.

وی افزود: این شرایط جوی و دریایی تا روز دوشنبه ۹ شهریور ماه در استان ادامه دارد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: روز سه شنبه ۱۰ شهریور وضعیت دریا در شرق تنگه هرمز و دریای عمان با افزایش باد‌های جنوب شرقی متلاطم خواهد شد.

به لحاظ دمایی، در ۲ روز آینده نوسانات دمایی تغیر چندانی ندارد و از روز چهارشنبه ۱۱ شهریور، افزایش رطوبت نسبی هوا و کاهش دمای بیشینه در استان پیش بینی می‌شود.