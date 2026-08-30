رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: به همکاران قضائی تأکید کردم پرونده‌هایی که فرد زندانی دارند، با اولویت مورد رسیدگی قرار گیرند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سفر به شهرستان‌های قرچک و ورامین، با حضور در زندان خورین ورامین، از نزدیک در جریان وضعیت مددجویان و مسائل و درخواست‌های آنان قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان تهران با از بخش‌های مختلف این زندان بازدید کرد و با تعدادی از مددجویان به صورت چهره‌به‌چهره دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

عتباتی در این دیدار‌ها ضمن شنیدن مسائل و درخواست‌های مددجویان، در جریان آخرین وضعیت قضایی آنان قرار گرفت و در خصوص پیگیری وضعیت برخی از مددجویان، دستورات لازم را صادر کرد.

وی در این بازدید با تأکید بر اینکه خلافکاری و بزهکاری سرانجامی جز گرفتار شدن در تبعات قانونی ندارد، خطاب به مددجویان گفت: زندان می‌تواند فرصتی برای بازسازی و اصلاح باشد و مددجویان باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود، مسیر زندگی خود را اصلاح کرده و به زندگی سالم بازگردند.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌های زندانی‌دار تأکید کرد و گفت: به همکاران قضایی تأکید خواهیم کرد پرونده‌هایی که فرد زندانی دارند، با اولویت مورد رسیدگی قرار گیرند.

عتباتی با اشاره به قرار گرفتن زندان خورین در بافت روستایی، افزود: برنامه‌ریزی برای انتقال این زندان به منطقه‌ای مناسب‌تر در دستور کار قرار دارد و بر ضرورت پیگیری و تسریع این موضوع تأکید کرد.