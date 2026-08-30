به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عبدالرضا دیانی با اشاره به اجرای طرح غربالگری سلامت روان که برای نخستین بار در سطح ملی و همزمان با فرآیند ثبت‌نام دانشجویان انجام شد، گفت: این طرح با هدف شناسایی دقیق و ارائه مداخلات به‌هنگام، در چند مرحله متوالی و با استفاده از پرسشنامه استاندارد CCSM انجام شد تا علاوه بر پوشش حداکثری دانشجویان، از بروز خطا‌های آماری و بزرگ‌نمایی نتایج جلوگیری شود.

دیانی در تشریح آمار نهایی این ارزیابی‌ها افزود: در جامعه آماری دانشجویان، حدود ۲۷ درصد افراد دچار مشکلات روانشناختی (از سطح متوسط تا شدید مانند اختلالات خواب، اضطراب و افسردگی و...) تشخیص داده شدند که بلافاصله تحت چرخه خدمات حمایتی و مداخلات تخصصی قرار گرفتند. همچنین در گروه دستیاری، این آمار حدود ۱۳ درصد برآورد شده که برنامه‌های حمایتی ویژه‌ای برای این گروه نیز تدوین و اجرا شده است.

متدولوژی چندمرحله‌ای برای کاهش خطای تشخیص

مدیرکل امور دانشجویی وزارت بهداشت در خصوص چرخه دقیق این غربالگری نیز توضیحاتی ارائه داد.

وی به مرحله اول طرح (غربالگری اولیه) اشاره کرد و گفت: در این مرحله، حدود ۴۰ درصد از دانشجویان نمره‌ای بالاتر از نقطه برش اولیه دریافت کردند؛ اما باید توجه داشت که این آمار به معنای شیوع قطعی مشکلات نیست.

دیانی افزود: در مرحله دوم (ارزیابی تکمیلی) با بررسی مجدد، حدود ۷۰ درصد از موارد مرحله اول به عنوان «مثبت کاذب» شناسایی شدند و از چرخه طرح خارج و تنها ۳۰ درصد از آن ۴۰ درصد اولیه باقی ماندند.

او همچنین به مرحله سوم (تشخیص بالینی) اشاره کرد و گفت: افرادی که در مرحله دوم نیز نمرات بالای نقطه برش کسب کردند، برای ارزیابی نهایی و مصاحبه حضوری به روانشناسان بالینی و روانپزشکان ارجاع داده شدند تا تشخیص قطعی صورت گیرد.

دیانی خاطرنشان کرد: پرسشنامه CCSM که در این طرح به کار گرفته شد، ابزاری بسیار دقیق است که در مرحله اول ۱۳ اختلال مختلف را با ۲۹ سوال ارزیابی می‌کند. در مراحل بعدی نیز ۷۱ سوال تکمیلی و هدفمند بر اساس امتیازات و مشکلات خاص هر دانشجو طراحی شده است تا فرآیند ارزیابی نه تنها دقیق، بلکه کاملاً تخصصی و متناسب با شرایط هر فرد باشد.

دکتر دیانی تأکید کرد: این ساختار چندمرحله‌ای به عنوان نقطه قوت طرح محسوب می‌شود تا علاوه بر اینکه هیچ دانشجویی در مسیر دریافت خدمات حمایتی از قلم نیفتد، از بزرگ‌نمایی آمار‌ها در سیستم سلامت کشور جلوگیری شود.