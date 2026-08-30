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در آخرین روز از هفتهی دولت؛ استاندار ایلام به هلیلان رفت تا با بهرهبرداری و آغاز عملیات اجرایی ۱۳ طرح مختلف، فصلِ تازهای از شکوفایی در این منطقه رقم بخورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ بهرهبرداری و آغاز عملیات اجرایی ۱۳ طرح استراتژیک در حوزههای عمرانی، خدماتی و آموزشی؛ با اعتباری بالغ بر ۶۵۰ میلیارد تومان در شهرستان هلیلان، نشان از عزم راسخ نظام برای توسعه این شهرستان و خدمت به مردم دارد.
احمد کرمی، امروز یکشنبه با همراهی سارا فلاحی، نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی؛ برای بررسی وضعیت پیشرفت طرحهای در دست اجرا و افتتاح طرحهای عمرانی به مناسبت هفته دولت وارد این شهرستان شد.
گرهگشایی از مسائل منطقه و شتاببخشی به روند توسعه زیرساختها از جمله اهداف برنامه سفر استاندار ایلام به هلیلان کم برخوردار است.
از مهمترین برنامههای سفر کرمی به این شهرستان میتوان؛ به کلنگزنی مرکز جامع سلامت و افتتاح متمرکز طرحهای عمران شهری اشاره کرد.
استاندار ایلام در ادامه این سفر، ضمن دیدار با خانواده شهید زراعی، با بزرگان، معتمدان و جوانان این شهرستان گفتوگو میکند تا از نزدیک دیدگاهها و نیازهای مردم را بشنود.
بازدید از ایستگاه پمپاژ «داجیوند- کهره» و بهرهبرداری از شبکه آبرسانی به ۸ روستای دهستان داجیوند؛ از دیگر برنامههای سفر استاندار ایلام به هلیلان است.
این طرحها با هدف بهبود شاخصهای رفاهی و تقویت زیرساختهای پایدار در مناطق کمبرخوردار استان اجرایی شدهاند.
شهرستان هلیلان که به عنوان یکی از مناطق کمبرخوردار استان ایلام شناخته میشود؛ در سال ۱۳۹۸ با مصوبه هیئت وزیران از بخش به شهرستان ارتقا یافت.
این تغییر تقسیماتی؛ اگرچه گام نخست برای تخصیص بودجههای مستقل بود؛ اما به دلیل محرومیتهای انباشته از سالهای دور، مسیر توسعه آن نیازمند شتاببخشی مضاعف است.
تعداد ۱۳ طرح عمرانی، خدماتی و زیرساختی با اعتبار بیش از ۶۳۰ میلیارد تومان هفته دولت در هلیلان راهاندازی یا کلنگزنی میشود تا نیازهای این شهرستان کمتر برخوردار در حوزه آب، راه، درمان و زیرساختهای شهری و روستایی با شتاب بیشتری پیگیری شود.
هلیلان از شهرستانهای جوان و نوپای استان ایلام است و در کنار نیازهای زیرساختی، ظرفیتهای قابل توجهی در بخشهای کشاورزی، دامداری، منابع طبیعی و گردشگری دارد.
بخشهایی از زمینهای شهرستان در حاشیه رودخانهها و منابع آبی قرار گرفته و توسعه زیرساختهای آب و راه میتواند زمینه بهرهگیری بیشتر از ظرفیتهای کشاورزی این منطقه را فراهم کند.
دولت در سالهای اخیر با تمرکز بر تکمیل زیرساختهای حیاتی از جمله شبکه آب پایدار، جادهها و مراکز درمانی، کوشش کرده است تا فاصله شاخصهای توسعه در این شهرستان؛ با میانگین استانی را کاهش دهد.