تثبیت مالکیت بیش از سه هزار هکتار زمین غیر ملی در لرستان
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان از تعیین تکلیف و تثبیت مالکیت بیش از سه هزار هکتار زمین غیر ملی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛علی کردعلیوند گفت: با بررسی نقشه ها و پلاک های ثبتی در کمیسیون رفع تداخلات استان ،بیش از سه هزار هکتار از زمینهای کشاورزی استان در پنج ماهه نخست سال جاری تعیین تکلیف و تثبیت مالکیت شدند.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اولویتبندی رفع تداخلات در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی است،بیان کرد: تثبیت مالکیت زمینهای غیرملی، یک تکلیف اداری و ضرورتی برای حمایت از امنیت غذایی و کاهش بار پروندههای قضایی استان است.
وی با تأکید بر اینکه یکی از دغدغههای اصلی کشاورزان لرستانی، تداخل مرز اراضی شخصی با اراضی ملی بوده است، افزود: وقتی مالکیت کشاورز بر زمین تثبیت میشود و سند رسمی دریافت میکند، امنیت روانی و اقتصادی تضمین میشود.
مدیر امور اراضی استان با بیان اینکه تثبیت مالکیت در قالب صدور سند تکبرگ، امنیت حقوقی بهرهبرداران را تضمین میکند،افزود: با اجرای این طرح، شاهد کاهش چشمگیر دعاوی حقوقی و اختلافات ملکی در محاکم قضایی خواهیم بود.
وی گفت:اسناد صادره پس از طی مراحل قانونی و تأیید در کمیسیون رفع تداخلات، بهصورت قطعی و با حدنگاری دقیق ثبت شده و زمینه را برای بهرهوری بیشتر و توسعه ی سرمایهگذاری در بخش کشاورزی فراهم میکند.
کردعلیوند از مالکان و بهرهبرداران خواست برای تسریع در روند صدور اسناد تکبرگ، همکاری لازم را با مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها داشته باشند تا پروندههای باقیمانده با رعایت دقیق قانون و عدالت به سرانجام برسد.