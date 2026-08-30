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به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، ساعاتی پیش، سوله‌های شرکت منسوجات بهداشتی در منطقه سرآبتاوه یاسوج طعمه حریق وسیع و گسترده‌ای شد؛ به دنبال این حادثه، تیم‌های امدادی و عملیاتی به‌سرعت به محل اعزام شده و هم‌اکنون در حال مبارزه با شعله‌های آتش هستند.

محمد رستمی مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی یاسوج، گفت: به محض دریافت گزارش وقوع این آتش‌سوزی مهیب در منطقه سرآبتاوه، نیروهای امدادی بدون اتلاف وقت به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به گستردگی حجم حریق در این سوله‌ها بیان کرد: در حال حاضر چهار دستگاه خودروی آتش‌نشانی در محل مستقر هستند و ۲۰ مامور زبده آتش‌نشانی با تمام توان در حال اطفای حریق و جلوگیری از سرایت زبانه‌های آتش به بخش‌های دیگر و مناطق همجوار است.

مهار آتش در انبار منسوجات یاسوج

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یاسوج گفت: امروز ساعت ۹ و ۱۱ دقیقه صبح گزارشی مبنی بر وقوع آتش‌سوزی در سوله منسوجات بهداشتی سرآبتاوه از طریق سامانه ۱۲۵ دریافت و نخستین تیم عملیاتی کمتر از چهار دقیقه پس از دریافت گزارش خود را به محل حادثه رساند.

محمد رستمی افزود: با توجه به وسعت حریق نیروهای آتش‌نشانی از ایستگاه‌های ۲، ۳، ۴ و ۶ به محل اعزام شدند و در مجموع ۶ دستگاه خودروی آتش‌نشانی و ۳۰ نیروی عملیاتی در عملیات اطفای حریق حضور داشتند

رستمی با اشاره به گستردگی سوله‌ و وجود مواد قابل اشتعال در محل حادثه ادامه داد: دستمال کاغذی و مواد شوینده در این سوله‌ها وجود داشت و همین موضوع عملیات اطفای حریق را دشوار کرده بود و به همین دلیل از نیروهای شیفت‌های استراحت نیز برای مهار آتش استفاده شد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی یاسوج گفت: با وجود مهار بخش‌هایی از آتش به دلیل حجم بالای مواد و ضایعات موجود در برخی نقاط مجدداً شعله‌ور می شد و برای تخلیه ضایعات و اموال از لودر بخش خصوصی و تجهیزات شهرداری استفاده شد.