معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری گفت: موافقت اصولی برای ساخت یک مجتمع گردشگری از سوی بخش خصوصی در این استان صادر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، هادی قاسمی گفت: هزینه مورد نیاز برای ساخت این مجتمع گردشگری ۶۹۹ میلیارد و ۲۱۰ میلیون ریال است که از سوی بخش خصوصی تأمین می‌شود.

وی افزود: با بهره‌برداری از این مجتمع گردشگری در شهرستان شهرکرد زمینه اشتغال‌زایی مستقیم شش نفر فراهم خواهد شد.

قاسمی تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری معروف به بام ایران، بیشترین ارتفاع از سطح دریا را دارد و سرچشمه رودخانه‌های بزرگی مانند زاینده‌رود و کارون و بخشی از رودخانه دز بوده که به‌واسطه جاذبه‌ها بی‌شمار در حوزه طبیعت‌گردی به‌عنوان بهشت بوم‌گردی ایران معروف شده است.