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مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: با وجود اقدامات انجامشده برای تثبیت مالکیت موقوفات، حدود ۴۰ درصد موقوفههای استان همچنان بدون سند هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حجتالاسلام ابراهیم حیدری جناسمی در همایش متولیان موقوفات مازندران در سالن همایشهای آستان مقدس امامزاده ابراهیم(ع) آمل، گفت: مازندران با بیش از ۱۵ هزار موقوفه از استانهای برتر کشور از نظر تعدد موقوفات به شمار میرود.
وی افزود: در سالهای اخیر اقدامات خوبی برای صیانت و تثبیت مالکیت موقوفات استان انجام شده، اما همچنان حدود ۴۰ درصد این موقوفات فاقد سند مالکیت هستند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: اجرای طرح حدنگاری و تثبیت مالکیت اراضی ملی، دولتی، کشاورزی و وقفی از طریق صدور سند، یکی از برنامههای عملیاتی قوه قضاییه است که با همکاری اداره کل اوقاف، ثبت اسناد و املاک و دادگستری مازندران دنبال میشود.
حجت الاسلام حیدری جناسمی با تأکید بر اهمیت سنددار کردن املاک و اراضی وقفی، افزود: تثبیت مالکیت موقوفات در چارچوب قانون جامع حدنگار یا کاداستر میتواند از تعرض غیرقانونی به موقوفات و موقوفهخواری جلوگیری کند.
وی ادامه داد: برای تثبیت مالکیت موقوفات مازندران، اقدامات لازم برای حدنگاری و تهیه نقشههای کاداستری انجام شده و بخشی دیگر نیز در دست اقدام است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با ابراز امیدواری نسبت به صدور سند مالکیت برای تعدادی از موقوفات استان تا پایان امسال، گفت: در روند صدور اسناد مالکیت موقوفات، اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل بیشترین عملکرد را در سطح استان داشته است.
وی از متولیان موقوفات خواست نسبت به حفظ و نگهداری املاک وقفی دغدغه بیشتری داشته باشند تا افراد سودجو با بهانههای مختلف و استفاده از اسناد جعلی، املاک وقفی را تصاحب نکنند.
حیدری جناسمی همچنین بر فعالیت بیشتر متولیان موقوفات در برگزاری مراسم ملی و مذهبی، دعوت از اقشار مختلف مردم برای حضور در این اماکن و ارائه گزارش عملکرد به مردم تأکید کرد.