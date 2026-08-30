مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: با وجود اقدامات انجام‌شده برای تثبیت مالکیت موقوفات، حدود ۴۰ درصد موقوفه‌های استان همچنان بدون سند هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری جناسمی در همایش متولیان موقوفات مازندران در سالن همایش‌های آستان مقدس امامزاده ابراهیم(ع) آمل، گفت: مازندران با بیش از ۱۵ هزار موقوفه از استان‌های برتر کشور از نظر تعدد موقوفات به شمار می‌رود.

وی افزود: در سال‌های اخیر اقدامات خوبی برای صیانت و تثبیت مالکیت موقوفات استان انجام شده، اما همچنان حدود ۴۰ درصد این موقوفات فاقد سند مالکیت هستند.

سنددار کردن موقوفات برای جلوگیری از موقوفه‌خواری

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: اجرای طرح حدنگاری و تثبیت مالکیت اراضی ملی، دولتی، کشاورزی و وقفی از طریق صدور سند، یکی از برنامه‌های عملیاتی قوه قضاییه است که با همکاری اداره کل اوقاف، ثبت اسناد و املاک و دادگستری مازندران دنبال می‌شود.

حجت الاسلام حیدری جناسمی با تأکید بر اهمیت سنددار کردن املاک و اراضی وقفی، افزود: تثبیت مالکیت موقوفات در چارچوب قانون جامع حدنگار یا کاداستر می‌تواند از تعرض غیرقانونی به موقوفات و موقوفه‌خواری جلوگیری کند.

وی ادامه داد: برای تثبیت مالکیت موقوفات مازندران، اقدامات لازم برای حدنگاری و تهیه نقشه‌های کاداستری انجام شده و بخشی دیگر نیز در دست اقدام است.

آمل پیشتاز سنددار کردن موقوفات

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با ابراز امیدواری نسبت به صدور سند مالکیت برای تعدادی از موقوفات استان تا پایان امسال، گفت: در روند صدور اسناد مالکیت موقوفات، اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل بیشترین عملکرد را در سطح استان داشته است.

وی از متولیان موقوفات خواست نسبت به حفظ و نگهداری املاک وقفی دغدغه بیشتری داشته باشند تا افراد سودجو با بهانه‌های مختلف و استفاده از اسناد جعلی، املاک وقفی را تصاحب نکنند.

حیدری جناسمی همچنین بر فعالیت بیشتر متولیان موقوفات در برگزاری مراسم ملی و مذهبی، دعوت از اقشار مختلف مردم برای حضور در این اماکن و ارائه گزارش عملکرد به مردم تأکید کرد.