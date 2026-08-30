به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس هیئت ورزش‌های آبی خراسان رضوی و مسئول برگزاری این جشنواره گفت: جشنواره شنای پسران شمال کشور در رده سنی ۱۱ و ۱۲ سال، با حضور ۲۵۰ شناگر پسر در قالب ۴۲ تیم از ۱۷ استان شمالی کشور در استخر شهید چمران اموزش و پرورش سبزوار برگزار شد.

حسین گرایلی افزود : این جشنواره با هدف توسعه کمی و کیفی رده‌های سنی پایه شنای کشور به مدت دوروز برگزار شد و شناگران استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، زنجان، مازندران، گلستان، سمنان، گیلان، تهران، البرز، قم، قزوین، اردبیل، همدان، کردستان، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی در آن حضور یافتند.

وی گفت: در برنامه مسابقات، رشته‌هایی همچون آزاد، کرال پشت، قورباغه، پروانه، مختلط انفرادی و تیمی و امدادی پیش‌بینی شد و در پایان احکام قهرمانی به نفرات اول تا ششم مواد مختلف اهدا شد.