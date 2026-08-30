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کارشناس هواشناسی استان قزوین، در پیشبینی امروز یکشنبه ۸ شهریور، نسبت به وقوع ناپایداریهای جوی، وزش بادهای شدید لحظهای و احتمال رگبار و رعد و برق در ساعات بعدازظهر هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مریم بهروزی با اشاره به خروجی مدلهای جوی، گفت: گذر متناوب امواج از سطح منطقه تا پایان روز دوشنبه تداوم دارد که این وضعیت در برخی نقاط استان موجب ناپایداریهایی بهصورت افزایش سرعت باد و احتمال وقوع رگبار و رعد و برق پراکنده در ساعات بعدازظهر خواهد شد.
وی با اعلام هشدار سطح زرد برای امروز، افزود: «وزش بادهای شدید لحظهای میتواند موجب خیزش گرد و خاک محلی و کاهش کیفیت هوا در سطح استان شود.»
بهروزی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی تصریح کرد: با توجه به احتمال سقوط اشیاء از ارتفاع و بروز خسارت به سازههای موقت، از شهروندان درخواست میشود از پارک خودرو در مجاورت درختان فرسوده، شاخههای جوان و ساختمانهای نیمهکاره جداً خودداری کنند.
این کارشناس هواشناسی در خصوص وضعیت دمای هوای استان نیز گفت: دمای هوا تا فردا دوشنبه تغییر قابلتوجهی نداشته و استقرار هوای گرم همچنان ادامه خواهد داشت؛ اما از روز سهشنبه با شمالیشدن جریانات جوی، ضمن پایداری وضعیت، شاهد کاهش دما و خنکشدن هوای استان خواهیم بود.