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پیوند اعضای بیمار مرگ مغزی در شهرستان کبودراهنگ به چهار بیمار دیگر زندگی دوباره بخشید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، خانواده کبودراهنگی با اهدای عضو فرزند خود در کار خداپسندانه مشارکت کردند.
خانواده شریفی وند میگویند این کار را برای رضای خدا انجام دادهاند و تنها به دلیل ثوابش و زنده شدن چند نفر دیگر اهدای عضو کردند.
با این کار خیر خداپسندانه چهار بیمار به زندگی دوباره بازگشتند.
مسئول دفتر اهدای عضو و پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی استان همدان در این باره گفت: چهار عضو شامل قلب، دو کلیه و کبد این جوان مرگ مغزی شده به ۴ بیمار پیوند شد.
ویدا سمیعی افزود: تعداد اهدای عضو از ۵ نفر در سال ۱۴۰۰ به ۲۱ نفر در سال ۱۴۰۴ رسیده و امسال در شش ماه نخست سال با این جوان ۱۰ نفر اهدای عضو شده است.
مهدی حضرتی، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کبودراهنگ هم گفت: در شهرستان کبودراهنگ در چند سال اخیر ۴ بیمار مرگ مغزی شده اهدای عضو شده است.
سالانه بیش از ۸ هزار نفر در تصادفات جادهای جان خود را از دست می دهند که حدود نیمی از این آمار مرگ مغزی است که میتواند به بیماران زیادی زندگی دوباره دهد.