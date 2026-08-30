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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی گفت: برای توسعه صنعت برق و کاهش خاموشی ها، ظرفیت نیروگاههای خورشیدی استان از ۳۰ به ۶۰ مگاوات افزایش پیدا میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مهاباد، در جلسه شورای معاونین شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی با اکبر حسنبگلو معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر ضمن بررسی آخرین وضعیت صنعت برق استان، مهمترین برنامهها، طرحهای مهم هفته دولت و شاخصترین عملکرد شرکت و چالشهای پیشروی شبکه توزیع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
طاهر کیامهر مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، افزایش ظرفیت نیروگاههای خورشیدی سطح استان از ۳۰ به ۶۰ مگاوات را از جمله اقدامات و برنامههای مهم در مسیر افزایش تولید برق پاک عنوان کرد.
وی همچنین ضمن ارائه گزارشی از وضعیت شبکه و روند خدمترسانی، بخشی از مشکلات و نیازهای شرکت در حوزههای فنی، اجرایی و زیرساختی را تشریح و بر ضرورت حمایت و همراهی توانیر برای رفع این چالشها تأکید کرد.
در ادامه، اکبر حسنبگلو معاون هماهنگی توزیع توانیر ضمن بررسی موارد مطرحشده، بر اهمیت استمرار برنامههای شرکت در مسیر ارتقای پایداری شبکه، مدیریت مصرف، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و بهبود خدمترسانی به مشترکان تأکید کرد.
وی همچنین با توجه به مسائل و دغدغههای مطرحشده، برای پیگیری و همکاری در جهت رفع مشکلات و تسهیل فرآیندهای مورد نیاز شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی قول مساعد داد.