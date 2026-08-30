به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، معاون بین‌الملل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، در آیین اختتامیه این رویداد بین‌المللی، به بررسی دستاورد‌ها و آمار‌های کلیدی این دوره از کنفرانس پرداخت.

قربانعلی پورمرجان، با اشاره به گستره جغرافیایی و علمی این رویداد، اظهار داشت که این کنفرانس در سال جاری، با مشارکت فعال ۸۰ مهمان برجسته خارجی از ۳۰ کشور جهان برگزار شد که این حضور، نشان‌دهنده جایگاه استراتژیک مشهد مقدس به عنوان قطب تقریب مذاهب است.

وی در ادامه با ارائه آمار‌های دقیق از فعالیت‌های علمی کنفرانس افزود: در این دوره از کنفرانس، فرآیند ارزیابی مقالات با دقت بسیار بالا انجام شد؛ به طوری که از میان ۳۴۰ مقاله علمی ارسالی، پس از طی ۷۰۰ مرحله خوانش و داوری توسط کارشناسان، ۱۰ مقاله برتر شناسایی و در پایان کنفرانس معرفی گردید.

معاون بین‌الملل مجمع تقریب همچنین به استفاده از ظرفیت‌های تکنولوژیک در این دوره اشاره کرد و گفت: با توجه به تداوم سنت برگزاری نشست‌های مجازی، در طول این هفته ۱۴۰ وبینار تخصصی با حضور نزدیک به ۱۴۰ نفر از فعالان و متخصصان ۳۰ کشور جهان برگزار شد که بستری برای گفتگوی مستقیم نخبگان از اقصی نقاط جهان فراهم کرد.

پورمرجان با تأکید بر اهمیت حضور نخبگان، خاطرنشان کرد که در مراسم اختتامیه امروز، حدود ۷۹۹ تن از علمای شیعه و اهل سنت از استان‌های مختلف کشور در تالار قدس حضور یافتند تا شاهد جمع‌بندی نتایج این چه سال از فعالیت‌های علمی و گفتمان‌سازی در مسیر وحدت باشند.

وی در پایان، از پیوند میان اندیشه و عمل در این کنفرانس سخن گفت و تأکید کرد که دستاورد‌های علمی این دوره، در کنار حضور پررنگ چهره‌های رسانه‌ای بین‌المللی، مسیر همگرایی نخبگان مسلمان را هموارتر خواهد کرد.