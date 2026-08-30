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همزمان با گرامیداشت هفته دولت و با هدف توسعه زیرساختهای ورزشی و حمایت از قهرمانان، «خانه بوکس» شهرستان کردکوی با حضور مسئولین شهرستانی افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان،در آیینی که به مناسبت هفته دولت و با حضور مسئولین شهرستان و جمعی از پیشکسوتان و جامعه ورزشی این شهرستان برگزار شد، خانه بوکس کردکوی به طور رسمی افتتاح و در اختیار ورزشکاران این رشته قرار گرفت.
گفتنی است، این خانه بوکس با تجهیزات استاندارد تمرینی تجهیز شده و از امروز آماده میزبانی از علاقهمندان و ورزشکاران این رشته ورزشی در شهرستان کردکوی است.