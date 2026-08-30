به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی استان گفت: رانندگان فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث تنها تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ فرصت دارند از طرح بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرائم دیرکرد بیمه استفاده کنند.

خالقی با یادآوری این مهلت محدود، بر ضرورت برخورداری خودروها از بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث تأکید کرد.

وی گفت: رانندگان فاقد بیمه شخص ثالث می‌توانند تا ۱۳ شهریور با استفاده از این طرح، جرائم دیرکرد تمدید بیمه‌نامه خود را به‌طور کامل ببخشوده و با هزینه کمتری نسبت به تهیه بیمه‌نامه اقدام کنند.

خالقی افزود: دریافت بیمه‌نامه شخص ثالث الزامی است و نداشتن بیمه‌نامه معتبر در صورت وقوع حادثه، با توجه به نرخ بالای دیه، می‌تواند رانندگان را با تبعات سنگین اقتصادی و اجتماعی مواجه کند.

مدیر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی استان تأکید کرد: فرصت استفاده از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرائم دیرکرد محدود است و رانندگان فاقد بیمه باید از مهلت باقی‌مانده تا ۱۳ شهریور استفاده کنند.