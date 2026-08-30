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معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم گفت: ترمینال فرودگاه بینالمللی قم در مجموع به وسعت ۳۰ هزار مترمربع و با بهرهگیری از معماری ایرانی ـ اسلامی احداث خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم با اشاره به اینکه فرودگاه بینالمللی قم در عرصهای حدود ۲۷۰۰ هکتار شامل فرودگاه و شهرک فرودگاهی احداث میشود؛ افزود: با
توجه به موقعیت راهبردی قم، این فرودگاه میتواند به عنوان فرودگاه پشتیبان فرودگاههای امام خمینی (ره) و مهرآباد و همچنین ارائهدهنده خدمات به استانهای مجاور مورد استفاده قرار گیرد.
خسرو سامری گفت: باند فرودگاه قم حدود ۴.۶ کیلومتر طول و ۶۶ متر عرض دارد و برای پذیرش هواپیماهای متوسط و پهنپیکر طراحی شده است.
وی با اشاره به احداث برج مراقبت فرودگاه با ارتفاع حدود ۵۰ متر افزود: احداث ساختمانهای فنی و مرکز فرماندهی فرودگاه نیز در حال پیگیری است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم با اشاره به طراحی ترمینال فرودگاه قم گفت: این ترمینال با توجه به جایگاه شهر قم و با بهرهگیری از معماری ایرانی ـ اسلامی و متناسب با بافت فرهنگی و هویتی شهر
طراحی شده است.
سامری خاطرنشان کرد: ترمینال فرودگاه در مجموع حدود ۳۰ هزار مترمربع وسعت خواهد داشت که در فاز نخست، ۸ هزار مترمربع آن احداث میشود و فرآیند تأیید طرح در سطح ملی در حال انجام است.
وی تأکید کرد: تلاش میشود همزمان با اجرای روسازی باند و احداث برج مراقبت، سایر زیرساختهای اصلی فرودگاه نیز با سرعت تکمیل شود.