دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، «وحدت» را نه تنها یک نظریه، بلکه گفتمانی راهبردی و برخاسته از سیره عملی قائد شهید انقلاب دانست.

وحدت برخاسته از سیره عملی قائد شهید انقلاب،با عبور از مرز‌های مذهبی و قومی، میدان‌های نبرد علیه استکبار را به صحنه تعاون امت اسلامی بدل کرده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حمید شهریاری در آیین اختتامیه چهلمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی که صبح امروز (یکشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۵) در تالار قدس حرم مطهر رضوی برگزار شدگفت:

وی با تبیین اندیشه‌های قائد شهید انقلاب اسلامی، وحدت را محور اصلی اقتدار امت اسلامی در برابر جریان‌های تکفیری و استکباری خواند.

دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به ضرورت گفتمان‌سازی برای تحقق وحدت، پنج گام عملیاتی را که مبتنی بر سیره قائد شهید امت است، تشریح کرد.

وی «مفهوم‌سازی» را نخستین گام دانست و تصریح کرد: مفاهیم وحدت‌بخش در طول ۴۰ سال برگزاری این کنفرانس، به بازوی فکری جهان اسلام تبدیل شده و امروز همه نخبگان بر این حقیقت واقفند که توهین، ترور و تکفیر، هیچ جایگاهی در منظومه فکری اسلام اصیل ندارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین شهریاری در ادامه افزود: ایجاد ساختار منسجم همچون «مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی» و «گفتمان‌سازی میان نخبگان»، گام‌های دوم و سوم برای نهادینه‌سازی این اندیشه بود. به گفته وی، تولید هزاران مقاله و متون علمی در این کنفرانس‌ها، خنثی‌کننده نقشه‌های تفرقه‌افکنانه دشمنان بوده و زمینه‌ساز برگزاری همایش‌های مشابه در سایر کشور‌های اسلامی از جمله مصر، ترکیه و عربستان شده است.

دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی در تبیین گام‌های نهایی، بر ضرورت «شبکه‌سازی میان نخبگان و عموم مردم» و «تحریک اجتماعی برای ظهور نتایج عملی» تأکید کرد. وی حمایت جمهوری اسلامی ایران از مسلمانان بوسنی و غزه را مصداق بارزِ «تعاونوا علی البر و التقوی» و عبور از مرز‌های مذهبی برای یاری به مظلومان دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین شهریاری در پایان خاطرنشان کرد: سیره عملی قائد شهید انقلاب اسلامی، الگویی فراتر از قومیت و مذهب ارائه داد که در آن، تقویت امت اسلامی در برابر جبهه استکبار، اولویت نخست سیاست‌های نظام بوده و این مسیر هم‌اکنون با جدیت تمام از سوی بدنه امت اسلامی پیگیری می‌شود.