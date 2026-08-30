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شبکههای چهار، امید، دو، تهران، قرآن و یک سیما، همراه با پویش ملی «ایرانجان»، از شنبه ۷ تا جمعه ۱۳ شهریور، با نگاهی ویژه به تاریخ، فرهنگ، هنر، دستاوردهای علمی و شخصیتهای برجسته استان قزوین، برنامههای خود را با حالوهوای این دیار تنظیم کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه چهار با محوریت قرار دادن «هفته قزوینِ ایران» از رویداد ملی «ایران جان» از شنبه تا جمعه، ۷ تا ۱۳ شهریور، برنامههای این هفته را متناسب با این رویداد ملی پخش می کند.
در هفته قزوین ایران از رویداد ملی ایران جان، برنامه «چاووش» با رویکردی جامع، به بررسی دستاوردهای فرهنگی، علمی و هنری این استان میپردازد. در این هفته، تمامی میزها و گفتوگوهای چاووش با محوریت ترویج فرهنگ ملی و بررسی پیشرفتهای اخیر منطقه طراحی شده است. محورهای اصلی این برنامه شامل بررسی جایگاه هنر و موسیقی، تحلیل آثار داستانی و ادبی و همچنین معرفی دستاوردهای علمی و پیشرفتهای صنعتی و اجتماعی استان قزوین خواهد بود.
برنامه «چاووش» با حضور میهمانانی متخصص و اثرگذار در حوزههای مختلف، تلاش میکند تا تصویری روشن از پیوند میان اصالت فرهنگی و توسعه علمی در استان قزوین به نمایش بگذارد.
چاووش روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۸ تا ۲۱ با هر روز با سه میزِ گفتوگو، میزبان مخاطبان شبکه است. از جمله میزهای این مجموعه برنامه عبارتست از میزهای مرصع، نقد ۴، کتاب ۴، ادبیات فارسی، زبان فارسی، اسطرلاب، کهن خوانی، کوانتا، پایاننامه و چند میز دیگر که در آنها با متخصصان و اندیشمندان حوزههای فرهنگی، هنری، ادبی و علمی به گفتوگو میپردازد.
برخی مستندهای این هفته نیز دربارهٔ استان قزوین و یا شخصیتهای برجسته قزوینی است. مستندهای ساعت ۱۶ این هفته که مرتبط با قزوین هستند عبارتند از: مستند «خیابان» که به معرفی خیابان سپه شهر قزوین اختصاص دارد، مستند «مدرس وارسته»، که به زندگی و زمانه حاج شیخ هاشم قلعهای قزوینی میپردازد، مستند «عالم شهر» که روایتی است از زمانه و زندگی عالم مجاهد حضرت آیتالله حاج شیخ هادی باریکبین، امام جمعه وقت قزوین و «رئیس المجاهدین» که روایتی است مستند و مستدل، که به تبیین نقشآفرینی میرزا حسن شیخالاسلام و مردم قزوین در نهضت مشروطه میپردازد.
مستند «خیالی ساز» که به معرفی هنرمند نقاش قهوه خانهای، مرحوم استاد احمد خلیلی میپردازد در ساعت ۱۹ و «دیوانسالار» که مروری دارد بر زندگی حمدالله مستوفی قزوینی، جغرافیدان، مورخ، شاعر و نویسنده قزوینی در ساعت ۲۲ روز پنجشنبه پخش می شود. همچنین سه قسمت ۱۵ دقیقهای از مجموعه مستند مکتب قزوین در ساعتهای ۱۴:۴۵ روز پنجشنبه و در ساعتهای ۱۴:۴۵ و ۲۲:۱۵ روز جمعه پخش خواهد شد.
شبکه امید در تازهترین اقدام خود، در قالب ویژهبرنامهی «ایران جان»، به سراغ معرفی ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی، طبیعی و ورزشی استان قزوین رفته است. این مجموعه برنامهها با هدف آشنایی نوجوانان با هویت بومی و ظرفیتهای این استان کهن، در قالبهای متنوع مستند، میانبرنامه و روایتهای نمایشی تدارک دیده شدهاند.
همزمان «ایران جان» با محوریت استان قزوین، جدول پخش این شبکه میزبان آثار متعددی است که گوشهای از شکوه «چهارراه تاریخ ایران» را به تصویر میکشند. جزئیات این ویژهبرنامهها به شرح زیر است:
مستند «طعم طبیعت»: این مستند ۵ قسمتی (۳۰ دقیقهای) از سهشنبه تا جمعه ساعت ۱۹:۳۰ پخش میشود. ترکیبی جذاب از گردشگری و مهارت آموزی است در این برنامه کارشناسان و بانوان هنرمند قزوین در فضایی بکر و طبیعی روش طبخ غذاهای محلی استان را به نوجوانان آموزش میدهند
مستند «قزوین»: مجموعهای ۶ قسمتی (هر قسمت ۳۰ دقیقه) که هر روز صبح ساعت ۶:۳۰ روی آنتن میرود و به زوایای مختلف این استان میپردازد.
«قزوین، چهارراه تاریخ و سکونت»، مستندی تکقسمتی که نگاهی ویژه به جایگاه راهبردی و تمدنی شهر قزوین دارد.
شبکه امید آثار تکقسمتی ویژهای را با عناوین «مستند عبید زاکانی»، «مستند کمیل و امیرعلی» و «راز میان» برای مخاطبان آماده کرده است تا چهرههای شاخص و روایات ناگفته این دیار را بازخوانی کند.
«مکتب قزوین»، میانبرنامهای پژوهشی که سهشنبه تا جمعه ساعت ۴:۱۵ بامداد، مدارس تاریخی استان و شهر قزوین را به مخاطبان معرفی میکند.
«نیابت عشق»، ویژهبرنامهای معنوی که در باکسهای اذانگاهی پخش میشود و به معرفی مساجد و امامزادههای شاخص استان قزوین میپردازد.
«خردهروایتها»، این بخش در قالب نمایشی، برشی از زندگی شهید محمدعلی رجایی (از تولد تا دوران انقلاب و نخستوزیری) را به تصویر میکشد که ادای دینی به این فرزند برومند استان قزوین است.
مستندهای ورزشی، دو مستند «روایت یک خروش» و «آنسوی باد» با رویکردی تکقسمتی، به معرفی چهرهها، افتخارات و فضای پرشور ورزشی استان قزوین اختصاص یافتهاند.
علاوه بر آثار اصلی، مجموعه «ایران جان من است» در ۸ قسمت ۱۰ دقیقهای، به همراه دهها تیزر، فیلر و بخش های کوتاه تأمینی، با هدف معرفی اجمالی، اما جامع جاذبههای گردشگری، پیشینه تاریخی و آدابورسوم شهرها و روستاهای مختلف استان قزوین، در فواصل برنامهها تقدیم مخاطبان شبکه امید خواهد شد.
شبکه دو همراه با پویش ملی «ایرانجان»، از شنبه هفتم تا جمعه سیزدهم شهریور، با نگاهی ویژه به تاریخ، فرهنگ، هنر، دستاوردهای علمی و شخصیتهای برجسته استان قزوین، کنداکتور پخش خود را با حالوهوای این دیار تنظیم کرده است.
در این بازه زمانی، برنامههای روتین شبکه شامل «صبحانه ایرانی»، «عصر خانواده» و «زمانه» با رویکردی منعطف و متناسب با فرهنگ و ظرفیتهای قزوین پخش میشوند تا مخاطبان را با زوایای کمتر دیدهشدهی این خطهی تمدنساز آشنا کنند. در کنار این برنامهها، مجموعه مستندهایی نظیر «دهنما»، «بعثت واژهها»، «نذر خدمت» و فیلمهای کوتاه منتخب در ساعت ۱۴، در کنار تیزرها و نماهنگهای ویژه در بازههای زمانی ۱۴:۴۵، ۱۷:۵۰ و ۱۹:۴۵ هر روز پخش خواهند شد تا بخشی از هنر و میراث قزوین را به تصویر بکشند.
همچنین در امتداد این هفتهی فرهنگی، فصل ششم مجموعه مستند «ایرانگرد» با اجرای جواد قارایی، روزهای شنبه و یکشنبه ساعت ۲۲:۱۵ از شبکه دو پخش میشود.
همزمان با رویداد رسانهای ملی «ایران جان» و معرفی استان قزوین بهعنوان محور این رویداد، شبکه تهران سیما از ۷ تا ۱۳ شهریور، با ویژهبرنامههایی در گروههای مختلف، به معرفی ظرفیتهای مذهبی، فرهنگی، گردشگری، اقتصادی و هنری این استان و مردم خونگرم آن میپردازد و با رویکردی جامع، ابعاد مختلف این دیار کهن را به تصویر میکشد.
در این هفته برنامههای «سلام تهران»، «به خانه برمیگردیم» و «تا نیایش» بهصورت زنده از استان قزوین پخش میشوند. برنامه معارفی «تا نیایش» در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۱۱ و ۱۲ شهریور، بهصورت زنده از حرم مطهر امامزاده شاهزاده حسین (ع) در قزوین پخش می شود. در این برنامه، مهمانانی از خانواده معظم شهدا، امام جمعه قزوین و نماینده خبرگان رهبری در استان حضور مییابند تا به تبیین ابعاد معنوی و فرهنگی این دیار بپردازند. همچنین در طول هفته منتهی به ۱۳ شهریور، این برنامه با معرفی بقاع متبرکه، شهدای شاخص و نخبگان استان، به بررسی ابعاد مختلف شخصیتی شهید رجایی، شهید بابایی و حجتالاسلام والمسلمین مرحوم ابوترابی اختصاص خواهد یافت.
گروه «کودک و خانواده» نیز با برنامه «به خانه برمیگردیم» در سه قسمت و بهصورت زنده از شهر قزوین، با دعوت از شخصیتهای فرهنگی، مذهبی، پزشکان و هنرمندان استانی، به معرفی فرهنگ، آداب و رسوم و ظرفیتهای مختلف استان قزوین میپردازد و با پخش بخش ها و نماهنگهای مرتبط، فضایی صمیمی و مفرح را برای مخاطبان رقم میزند. این برنامه هر روز ساعت ۱۶:۱۵ پخش می شود.
برنامه «سلام تهران» نیز با دعوت از کارشناسان و مهمانان، به معرفی پتانسیلهای گردشگری، اقتصادی، فرهنگی و هنری این استان بهعنوان پایتخت خوشنویسی ایران میپردازد و با پلاتوی مجریان، پخش بخش های مناسبتی مخاطبان را با مراکز تاریخی و گردشگری قزوین آشنا میسازد. این برنامه از ساعت ۷ صبح پخش می شود.
برنامه «تهران ۲۰» نیز در دو نوبت، ضمن گفتوگو با مسئولان استانی، به بررسی مسائل، مشکلات و مطالبات مردمی در استان قزوین و اقدامات انجامشده در زمینه توسعه این استان میپردازد. این برنامه هر شب ساعت ۲۰ پخش میشود.
شبکه قرآن و معارف هم همگام با رویداد ملی «ایران جان، قزوین ایران»، فراخور رسالت قرآنی و فرهنگی خود منعکس کننده ظرفیتهای قرآنی و دینی این استان است.
در همین خصوص میتوان به برنامه «آرمان» اشاره داشت، مجموعه برنامههای «آرمان» با هدف معرفی ظرفیتهای قرآن و مطالبه گری از مسئولین پیرامون فعالیتهای مرتبط با حوزه یاد شده، این هفته روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۲۲ پخش میشود.
برنامه صبحگاهی «آیه»، از دیگر برنامههای شبکه قرآن و معارف است که شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۳۰ پخش می شود، این برنامه به طور ویژه منعطف با فضای فرهنگی و دینی این استان اقدام به پخش برنامهها خود میکند.
شبکه قرآن با تولید میان برنامههای کوتاه اقدام به معرفی مفاخر دینی و فرهنگی این استان همچون شیخ هاشم مدرس قزوینی، عبید زاکانی قزوینی و دیگر مفاخر میکند.
برنامه «صبح بخیر ایران» شبکه یک هم از شنبه ۷ شهریور به معرفی روستاها، جاذبههای گردشگری، صنایع دستی استان قزوین اختصاص پیدا میکند و همچنین با دعوت از مهمانانی از استان قزوین، به طور ویژه به «ایرانِ جانِ قزوین» میپردازد.
برنامه عصرگاهی «ایران امروز» نیز به فراخور در این هفته به استان قزوین خواهد پرداخت. مسئولان و فعالان اقتصادی استان قزوین در این هفته مهمان برنامه «پایش» میشوند.
دعای ندبه روز جمعه ۱۳ شهریور از استان قزوین پخش خواهد شد و برنامه «ورزش و مردم» نیز در همین روز با پخش بخش های مختلف، به ورزش استان قزوین خواهد پرداخت.
علاوه بر اینها، مستند «هویت» مربوط به قزوین نیز در این هفته از شبکه یک پخش می شود.