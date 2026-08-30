در دنیای امروز، مرز میان خیال و واقعیت کمرنگ شده است؛ اما در این بازی بزرگ، چه کسی برنده است و چه کسی قربانی؟

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در هشتاد و هشتمین بسته خبری «گیجگاه»، به کالبدشکافی دروغ‌های سازمان‌یافته می‌پردازیم. از دروغ‌های کلاسیک با قلم و ویدیو گرفته تا دروغ‌های مدرن ساخته شده با هوش مصنوعی؛ بازی‌ای که از ۱۶ سال پیش آغاز شده و اکنون به «کارگری رایگان برای پنتاگون» تبدیل شده است. بررسی می‌کنیم که صنعت دروغ چگونه کار می‌کند و در این میدانِ جنگ، چه کسانی شکست می‌خورند: کاربران منفعل یا هوشیار؟

(گزارش زهرا ایزدخواه)