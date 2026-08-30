معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به اولویت‌های دولت چهاردهم در بخش کشاورزی، از برنامه‌ریزی برای انتقال تولید محصولات سبزی و صیفی به محیط‌های گلخانه‌ای با هدف دستیابی به رکورد ۱۰ میلیون تن خبر داد.

هدف‌گذاری وزارت جهاد کشاورزی برای دستیابی به تولید ۱۰ میلیون تنی سبزی و صیفی در گلخانه‌ها

هدف‌گذاری وزارت جهاد کشاورزی برای دستیابی به تولید ۱۰ میلیون تنی سبزی و صیفی در گلخانه‌ها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، محمد مهدی برومندی گفت: ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی یکی از محور‌های اصلی مورد تأکید رئیس‌جمهور و وزیر جهاد کشاورزی است که این امر از طریق هدایت تولید محصولات سبزی و صیفی به سمت محیط‌های کنترل‌شده و گلخانه‌ای محقق خواهد شد.

وی افزود: توسعه کشت‌های گلخانه‌ای به عنوان یکی از برنامه‌های کلیدی و اولویت‌دار دولت در حوزه کشاورزی در دستور کار قرار دارد. بر همین اساس، هدف‌گذاری دقیقی صورت گرفته است تا میزان تولید محصولات سبزی و صیفی در کشور به ۱۰ میلیون تن در محیط‌های گلخانه‌ای برسد.