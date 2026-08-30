کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: صبح امروز جوی پایدار و بعدازظهر، رشد ابر همراه با رگبار پراکنده باران و رعد و برق در ارتفاعات استان پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: آسمان استان صاف تا کمی ابری، در سواحل و جزایر همراه با مه رقیق صبحگاهی و بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان به ویژه ارتفاعات شرقی (شهرستان بشاگرد) رشد ابر‌ همراه با رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

او افزود: در برخی از نقاط مرکزی و غربی استان نیز افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نخواهد بود و توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

سی سی پور خاطرنشان کرد: دریا در بیشتر ساعت‌ها آرام و بعدازظهر با وزش باد‌های جنوب غربی وضعیت دریا در تنگه هرمز کمی مواج پیش بینی می‌شود. با احتیاط شناور‌های سبک برای تردد‌های دریایی مساعد خواهد بود.

او افزود: تداوم این شرایط جوی و دریایی تا روز دوشنبه ۹ شهریور در استان پیش بینی می‌شود و روز سه شنبه ۱۰ شهریور وضعیت دریا در شرق تنگه هرمز و دریای عمان با افزایش باد‌های جنوب شرقی متلاطم خواهد شد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از لحاظ دمایی، در ۲ روز آینده نوسان دمایی تغیر چندانی نخواهد داشت؛ و از روز چهارشنبه ۱۱ شهریور، افزایش رطوبت نسبی هوا و کاهش دمای بیشینه در استان پیش بینی می‌شود.