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به مناسبت هفته وحدت همایش بزرگ امت احمد در روستای علی آباد چاهدگال فهرج کرمان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، دراین همایش که باحضور سران طوایف تشییع و تسنن و اقشار مختلف مردم همراه بود حجت الاسلام قربانینژاد امام جمعه فهرج بر ضرورت اتحاد میان مذاهب اسلامی برای مقابله با دشمن تأکید کرد.
وی افزود:دشمن با گروههای خاصی درگیر نیست، بلکه هدف اصلی آن ایجاد شکاف در میان امت اسلامی است.
وی خاطرنشان کرد: تفرقه میان اهل سنت و تشییع، از ابزارهای دشمن برای ویرانی خانهها و تضعیف اسلام بوده و تنها راه مقابله با توطئههای دشمن، تمرکز بر مشترکات اسلامی و حفظ انسجام در میان امت پیامبر اعظم (ص) است تا سرافرازی مسلمانان در جهان محقق شود.