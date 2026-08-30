به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، دراین همایش که باحضور سران طوایف تشییع و تسنن و اقشار مختلف مردم همراه بود حجت الاسلام قربانی‌نژاد امام جمعه فهرج بر ضرورت اتحاد میان مذاهب اسلامی برای مقابله با دشمن تأکید کرد.

وی افزود:دشمن با گروه‌های خاصی درگیر نیست، بلکه هدف اصلی آن ایجاد شکاف در میان امت اسلامی است.

وی خاطرنشان کرد: تفرقه میان اهل سنت و تشییع، از ابزار‌های دشمن برای ویرانی خانه‌ها و تضعیف اسلام بوده و تنها راه مقابله با توطئه‌های دشمن، تمرکز بر مشترکات اسلامی و حفظ انسجام در میان امت پیامبر اعظم (ص) است تا سرافرازی مسلمانان در جهان محقق شود.