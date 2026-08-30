در خجسته میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) آئین‌های جشن و سرور در اماکن مقدس، مساجد و حسینیه‌های آبادان و خرمشهر در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مردم مومن و ولایتمدار شهرستان‌های آبادان و خرمشهر با برپایی ایستگاه‌های صلواتی در این روز به توزیع شربت و شیرینی می‌پردازند. جشن‌های خانگی نیز در این روز در همه جا برپا است.

هفدهم ربیع الاول، سالروز طلوع خورشید پرفروغ آسمان بندگی و زیباترین گوهر هستی حضرت محمد مصطفی (ص) و ولادت سلاله پاکش حضرت امام جعفر صادق (ع) است.

حضرت محمد (ص) در روز هفدهم ماه ربیع الاول در مکه معظمه به دنیا آمد و این روز یکی از اعیاد بزرگ مسلمانان جهان است و آنها این روز را جشن می‌گیرند.

امام جعفر صادق (ع) هفدهم ربیع الاول در شهر مدینه به دنیا آمدند. ایشان به رئیس مذهب جعفری و همین‌طور رئیس مذهب شیعه مشهور هستند.