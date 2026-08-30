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در خجسته میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) آئینهای جشن و سرور در اماکن مقدس، مساجد و حسینیههای آبادان و خرمشهر در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مردم مومن و ولایتمدار شهرستانهای آبادان و خرمشهر با برپایی ایستگاههای صلواتی در این روز به توزیع شربت و شیرینی میپردازند. جشنهای خانگی نیز در این روز در همه جا برپا است.
هفدهم ربیع الاول، سالروز طلوع خورشید پرفروغ آسمان بندگی و زیباترین گوهر هستی حضرت محمد مصطفی (ص) و ولادت سلاله پاکش حضرت امام جعفر صادق (ع) است.
حضرت محمد (ص) در روز هفدهم ماه ربیع الاول در مکه معظمه به دنیا آمد و این روز یکی از اعیاد بزرگ مسلمانان جهان است و آنها این روز را جشن میگیرند.
امام جعفر صادق (ع) هفدهم ربیع الاول در شهر مدینه به دنیا آمدند. ایشان به رئیس مذهب جعفری و همینطور رئیس مذهب شیعه مشهور هستند.