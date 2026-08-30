همزمان با خجسته میلاد پیامبر اکرم (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع) و هفته وحدت و در سالروز شهادت شهدای والامقام دولت، استاندار کرمانشاه با سفر به منطقه اورامانات، با امام جمعه پاوه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در دیدار با حاج ماموستا قادری، امام جمعه پاوه، ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) از همراهی، حمایت و نقش مؤثر امام جمعه پاوه و دیگر ائمه جمعه منطقه اورامانات در تقویت انسجام اجتماعی، ایجاد همدلی میان مردم و مسئولان و کمک به پیشبرد امور استان قدردانی کرد.

این دیدار در واقع بخشی از یک برنامه استانی است که امروز همزمان در نقاط مختلف استان در حال انجام است.

همدلی، هم‌افزایی و همراهی، سرمایه‌ای برای عبور از مشکلات و شتاب بخشیدن به مسیر توسعه استان و ارتقای کیفیت زندگی مردم پیام این دیدارهاست.