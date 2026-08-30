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فرمانده انتظامی تبریز از دستگیری دو سارق سابقهدار ارز و محتویات داخل خودرو و کشف اموال و ارز خارجی به ارزش بیش از ۵۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،سرهنگ محمد نعمتی اظهار کرد:در پی اعلام وقوع یک فقره سرقت ارز در شهرستان تبریز، ماموران کلانتری ۱۹ با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات میدانی گسترده، موفق به شناسایی هویت سارقان شدند.
وی افزود: ماموران پس از شناسایی متهمان که از سارقان سابقهدار بودند، با هماهنگی مراجع قضایی در عملیاتی غافلگیرانه هر دو نفر را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان تبریز ادامه داد: در بازرسی از متهمان مقادیری ارز خارجی و اقلام مسروقه داخل خودرو کشف شد که ارزش مجموع آنها بیش از ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
سرهنگ نعمتی خاطرنشان کرد:متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.